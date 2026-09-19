Cuando termina el baby fútbol: “El Día Después” busca que los jóvenes sigan en cancha

La propuesta reúne a más de 30 jóvenes de 13 y 14 años y busca evitar que queden meses sin actividad ni competencia.

¿Qué pasa con los jóvenes cuando termina el baby fútbol y la cantidad de partidos disminuye considerablemente?

Esa inquietud estuvo en el origen de “El Día Después”, una propuesta dirigida principalmente a chicos de 13 y 14 años que busca mantenerlos vinculados al fútbol durante todo el año y ofrecerles nuevas oportunidades de formación.

Este jueves, la iniciativa tuvo una nueva instancia en la cancha de Defensor, donde participaron jóvenes que ya forman parte de un proyecto que reúne actualmente a más de 30 jugadores.

La propuesta surgió a partir de conversaciones entre Pablo Lazo, Luis Díaz y Cristian “Pollito” Maciel, quienes identificaron una franja etaria que quedaba con muy poca actividad después de finalizar su participación en el baby fútbol.

“Había una edad que nos preocupaba y por eso le pusimos ‘El Día Después’. Qué pasaba después que salían del baby, donde tenían actividad todo el año”, explicó Lazo a EL ACONTECER.

El entrenador mencionó como ejemplo la situación de la categoría Sub-14, que en determinadas circunstancias puede disputar apenas una docena de partidos durante el año y posteriormente quedar sin competencia oficial.

Frente a esa realidad, “El Día Después” pretende generar continuidad deportiva y, al mismo tiempo, colaborar con los clubes para evitar que los jóvenes se alejen del fútbol.

Un complemento para los clubes

Sus responsables remarcan que la iniciativa no busca sustituir el trabajo que realizan las instituciones deportivas, sino funcionar como una herramienta complementaria.

El objetivo es mantener activos a los chicos, brindarles espacios de entrenamiento y acompañar su proceso de formación mientras no tienen competencia.

Luis Díaz destacó especialmente el entusiasmo mostrado por quienes concurren.

“Los chiquilines se vienen a divertir y a aprender jugando. Están dentro de una cancha, disfrutando y haciendo una actividad”, expresó.

La propuesta cuenta con el respaldo del Gobierno de Durazno, a través de las áreas de Deportes y Promoción Social.

Sus responsables destacaron especialmente el acompañamiento del coordinador de Deportes, Leonardo Martínez, en el desarrollo de la iniciativa.

Entrenamientos dos veces por semana

Las actividades se desarrollan los lunes y jueves desde las 18:00 horas, utilizando diferentes escenarios deportivos.

Habitualmente los entrenamientos se realizan en las canchitas, mientras que este jueves la actividad se trasladó a la cancha de Defensor.

El proyecto cuenta además con un equipo de profesionales y entrenadores que trabajan sobre distintos aspectos de la formación.

Entre ellos se encuentran Matías Zavala, integrante del cuerpo técnico de la selección mayor campeona del Sur, y Cristian Maciel, también vinculado a ese cuerpo técnico.

A ellos se suma María Alfonso, teniendo en cuenta que uno de los objetivos planteados es extender la propuesta hacia el fútbol femenino.

El trabajo no se concentra únicamente en jugar al fútbol. También se realizan evaluaciones físicas, planificación y seguimiento de los participantes, además de instancias de coordinación para establecer una metodología de trabajo.

La intención, explicaron sus impulsores, es darle al proyecto una estructura que acompañe el crecimiento deportivo de los jóvenes.

El objetivo de llegar al interior

“El Día Después” también pretende extenderse progresivamente a otras localidades del departamento.

Lazo señaló que ya se han recibido consultas desde distintos puntos del interior y que uno de los objetivos es trasladar la experiencia manteniendo una línea de trabajo similar.

“Tratamos de manejar la misma matriz, a veces con el contexto y la metodología que nos va a llevar un poco más de trabajo. La idea es proyectarlo por todo el departamento”, indicó.

La descentralización aparece así como uno de los desafíos de la iniciativa, buscando que jóvenes de otras localidades también puedan acceder a espacios de actividad deportiva y formación.

“Los chiquilines no deben quedar parados”

Para sus impulsores, uno de los principales fundamentos del proyecto es evitar que los jóvenes atraviesen largos períodos sin una actividad organizada.

La situación adquiere particular relevancia entre los 13 y 14 años, una etapa en la que mantener la continuidad puede ser determinante para que sigan vinculados al deporte.

“Los chiquilines que no están en selección y que no están en los clubes no deben quedar parados”, señaló Díaz.

Además del componente deportivo, la propuesta busca ofrecer una alternativa para ocupar el tiempo libre y generar espacios de convivencia entre los participantes.

Desde la organización se extendió la invitación a otros jóvenes que quieran incorporarse.

La actividad realizada este jueves en Defensor marcó una nueva instancia de un proyecto que busca precisamente dar respuesta a la pregunta que le dio origen: qué ocurre “el día después” de que los chicos dejan atrás el baby fútbol.

DATOS ÚTILES

Edades: principalmente jóvenes de 13 y 14 años.

Días: lunes y jueves.

Hora: desde las 18:00.

Participantes: actualmente más de 30 jóvenes.

Proyección: incorporar fútbol femenino y extender la propuesta al interior del departamento.