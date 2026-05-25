Durazno Ultra: Molina corrió 210 km y Goicochea 205 en 24 horas de pista

La Durazno Ultra fue un éxito. Ocho corredores y siete corredoras resistieron hasta el final en una prueba de larga duración que comenzó el sábado a las 11:00 y finalizó el domingo en el mismo horario, con atletas que superaron los 200 kilómetros en más de 500 vueltas a la pista.

A lo largo de las 24 horas se fueron largando las distintas categorías: 12, 6, 3 y 1 hora de carrera, donde los atletas demostraron su resistencia.

Los campeones de 24 horas

Federico Molina recorrió 210 kilómetros en 525 vueltas para coronarse campeón en la prueba principal masculina. En damas, Karen Goicochea completó 205 kilómetros en 513 vueltas, consagrándose monarca en su categoría.

Una distancia que, para dimensionar, supera ampliamente los kilómetros que separan a Durazno de la capital del país.

El duraznense José Arrúa

A destacar la actuación del duraznense José Arrúa, quien representó al departamento de gran manera, logrando el sexto puesto con 154 kilómetros y 387 vueltas a la pista.

Otras categorías

En la prueba de 6 horas, Fernando Martínez llegaba como favorito y corrió con la camiseta roja de Durazno, siendo primero y llegando a la meta haciendo flamear la bandera del departamento.

En la prueba de 1 hora, William Albornoz dominó de principio a fin para quedarse con el primer escalón del podio. En damas, Silvana Díaz conquistó el tercer puesto. Ricardo Peláez también tuvo una buena actuación y finalizó quinto en la general.

Clasificaciones completas

24 horas masculino 1° Federico Molina — 525 vueltas / 210 km 2° Pablo Revetria — 508 vueltas / 203 km 3° Jacinto Rivero — 458 vueltas / 183 km

24 horas femenino 1° Karen Goicochea — 513 vueltas / 205 km 2° María López — 487 vueltas / 194 km 3° Celina Beltrán — 431 vueltas / 172 km

12 horas masculino 1° Alejandro Olivera — 318 vueltas / 127 km 2° Diego Espinosa — 284 vueltas / 113 km 3° Cristian Olivera — 273 vueltas / 109 km

12 horas femenino 1° Romina Scoglia — 310 vueltas / 124 km 2° Natalia Techera — 302 vueltas / 120 km 3° Olivia Nascente — 272 vueltas / 108 km

6 horas masculino 1° Fernando Martínez — 194 vueltas / 77 km 2° Fabricio Camejo — 175 vueltas / 70 km 3° Germán Carballo — 153 vueltas / 61 km

6 horas femenino 1° Micaela Zilli — 157 vueltas / 62 km 2° María Maseira — 149 vueltas / 59 km 3° Claudia Antúnez — 129 vueltas / 51 km

3 horas femenino 1° Karen Chagas — 86 vueltas 2° Sofía Laguarda — 82 vueltas 3° Mayra Suárez — 79 vueltas

1 hora masculino 1° William Albornoz — 39 vueltas 2° Leandro Pérez — 39 vueltas 3° Cristian Marenco — 35 vueltas

1 hora femenino 1° Karina Gérez — 34 vueltas 2° Juliana Ortiz — 34 vueltas 3° Silvana Díaz — 31 vueltas