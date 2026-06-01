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lunes 1 de junio de 2026

Durazno Sub 16 femenina es vicecampeona del Interior tras empatar 1-1 con Cerro Largo

Mía Casera abrió el marcador a los 88', pero Camila Gularte igualó sobre el final y consagró a Cerro Largo, que ya ganaba 4-1 en la ida.
Por Lectura: 2 minutos
Durazno Sub 16 femenina es vicecampeona del Interior tras empatar 1-1 con Cerro Largo
Plantel de Durazno Sub 16.

La Selección de Durazno Sub 16 femenina es vicecampeona del Interior. El sábado 30 de mayo, en el Estadio Silvestre Octavio Landoni, las dirigidas por Andrés Pintos empataron 1-1 con Cerro Largo en la final de vuelta, pero no alcanzó para revertir la serie: el conjunto celeste ya ganaba 4-1 en la ida.

Cerro Largo llegó a defender

Con la ventaja construida en casa, Cerro Largo planteó un partido de contención. Esperó atrás, dejó que Durazno tuviera la pelota y buscó el golpe en los momentos justos. Las locales generaron llegadas con peligro sobre el arco rival durante los primeros 45 minutos, pero el partido llegó al descanso sin goles.

El gol y la respuesta

La apertura llegó cerca del final. A los 88′, Mía Casera puso el 1-0 para Durazno y encendió la ilusión en el Landoni. Pero la alegría duró poco: a los 90′, Camila Gularte encontró el empate para Cerro Largo en una de las últimas jugadas del partido. El 1-1 definitivo no alcanzó para dar vuelta la serie.

Los equipos

Durazno (1): Romina Albarado; Julieta Viana, Ariana Fernández (Isabella Villamil, Faustina Troisi), Erika Gómez, Julieta Barceló; Silvina Aguiar, Yasmín Sánchez, Uma García; Mía Casera, Priscila Ocampo (Isabella Paganini), Julieta Méndez. D.T: Andrés Pintos.

Cerro Largo (1): Debora De Los Santos; Ayelen Costa, Victoria Pérez, Natali Sabeta, Nicole Rodríguez; Manuela Rocha, María Berrogorry (Micaela López), Camila Gularte; Raisa Silvera, Sofía Antúnez (Julieta Leal), Valentina Fernández (Mía Fernández). D.T: Yonatan Machado.

Goles

  • 88′ Mía Casera (Durazno)
  • 90′ Camila Gularte (Cerro Largo)

Ficha técnica

  • Fecha: 30 de mayo
  • Escenario: Estadio Silvestre Octavio Landoni
  • Árbitros: Rosina Dos Santos, Nadia Pozzolo y Valentina Albreched
  • Cuarto árbitro: María González
  • Procedencia del arbitraje: Tacuarembó, Soriano, Paysandú y Flores
  • Público: 350 personas

Una campaña para aplaudir

Las jugadoras fueron recibidas con aplausos a su regreso. La campaña que las llevó a la final del certamen nacional dejó una imagen sólida del fútbol femenino duraznense en la categoría.

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Periodista de deportes de El Acontecer, medio de Durazno, Uruguay. Sigue de cerca la actividad deportiva del departamento, con especial atención al fútbol local y las selecciones duraznenses en torneos nacionales. Integra el equipo deportivo de uno de los diarios con mayor trayectoria del interior del Uruguay, con más de 15 años de experiencia en la cobertura deportiva.

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