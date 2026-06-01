Durazno Sub 16 femenina es vicecampeona del Interior tras empatar 1-1 con Cerro Largo

La Selección de Durazno Sub 16 femenina es vicecampeona del Interior. El sábado 30 de mayo, en el Estadio Silvestre Octavio Landoni, las dirigidas por Andrés Pintos empataron 1-1 con Cerro Largo en la final de vuelta, pero no alcanzó para revertir la serie: el conjunto celeste ya ganaba 4-1 en la ida.

Cerro Largo llegó a defender

Con la ventaja construida en casa, Cerro Largo planteó un partido de contención. Esperó atrás, dejó que Durazno tuviera la pelota y buscó el golpe en los momentos justos. Las locales generaron llegadas con peligro sobre el arco rival durante los primeros 45 minutos, pero el partido llegó al descanso sin goles.

El gol y la respuesta

La apertura llegó cerca del final. A los 88′, Mía Casera puso el 1-0 para Durazno y encendió la ilusión en el Landoni. Pero la alegría duró poco: a los 90′, Camila Gularte encontró el empate para Cerro Largo en una de las últimas jugadas del partido. El 1-1 definitivo no alcanzó para dar vuelta la serie.

Los equipos

Durazno (1): Romina Albarado; Julieta Viana, Ariana Fernández (Isabella Villamil, Faustina Troisi), Erika Gómez, Julieta Barceló; Silvina Aguiar, Yasmín Sánchez, Uma García; Mía Casera, Priscila Ocampo (Isabella Paganini), Julieta Méndez. D.T: Andrés Pintos.

Cerro Largo (1): Debora De Los Santos; Ayelen Costa, Victoria Pérez, Natali Sabeta, Nicole Rodríguez; Manuela Rocha, María Berrogorry (Micaela López), Camila Gularte; Raisa Silvera, Sofía Antúnez (Julieta Leal), Valentina Fernández (Mía Fernández). D.T: Yonatan Machado.

Goles

88′ Mía Casera (Durazno)

Mía Casera (Durazno) 90′ Camila Gularte (Cerro Largo)

Ficha técnica

Fecha: 30 de mayo

30 de mayo Escenario: Estadio Silvestre Octavio Landoni

Estadio Silvestre Octavio Landoni Árbitros: Rosina Dos Santos, Nadia Pozzolo y Valentina Albreched

Rosina Dos Santos, Nadia Pozzolo y Valentina Albreched Cuarto árbitro: María González

María González Procedencia del arbitraje: Tacuarembó, Soriano, Paysandú y Flores

Tacuarembó, Soriano, Paysandú y Flores Público: 350 personas

Una campaña para aplaudir

Las jugadoras fueron recibidas con aplausos a su regreso. La campaña que las llevó a la final del certamen nacional dejó una imagen sólida del fútbol femenino duraznense en la categoría.