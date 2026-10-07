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miércoles 7 de octubre de 2026

Durazno Sub 20 vuelve a jugar el sábado 17 por los octavos de final

Por Lectura: 3 minutos
Durazno Sub 20 vuelve a jugar el sábado 17 por los octavos de final
D.T. Alejandro Porcal.

La selección Sub 20 de Durazno volverá a la competencia el próximo sábado 17 de octubre, luego de superar la primera fase como ganadora de su serie y asegurar un lugar entre los 16 equipos clasificados.

La nueva instancia se disputará con cuatro grupos de cuatro selecciones, organizados por cercanía geográfica. Cada grupo tendrá cruces a partido único el sábado 17 y, al día siguiente, los dos ganadores volverán a enfrentarse para definir al clasificado de esa zona.

Los cuatro equipos que superen esta etapa avanzarán a las semifinales, que se disputarán dos semanas más tarde en sede fija y también a partido único. Los ganadores jugarán posteriormente la final en el mismo escenario.

Los cruces y las sedes serán comunicados una vez definidos los grupos.

Los 16 clasificados

Además de Durazno, avanzaron Salto Interior, Guichón, Canelones, San José, Colonia Interior, Colonia, Lavalleja, Maldonado Interior, Maldonado, Treinta y Tres, Santa Clara del Olimar, José Pedro Varela, Río Branco, Rocha y Castillos.

Porcal: “Esto ahora es partido a partido”

El entrenador de Durazno, Alejandro Porcal, valoró la clasificación pero remarcó que el objetivo todavía está lejos de cumplirse.

“Se clasificó, pero es eso, nada más que eso. Era el objetivo de la primera fase. Ahora hay que esperar dónde nos toca y con quién, pero hay que seguir trabajando. El fin de semana del 17 hay que pensar en el sábado y, si se gana, recién después pensar en el domingo”, señaló.

El técnico destacó especialmente el equilibrio del equipo y la respuesta defensiva mostrada en el último encuentro.

“Tenemos una selección que hace goles, pero que trabaja en todas las líneas. Defensivamente demostraron que son unos leones. Con uno menos salimos a disputar el segundo tiempo y los gurises corren, juegan y defienden. Para mí es un equipo muy equilibrado”, sostuvo.

Porcal también valoró la profundidad del plantel, señalando que los cambios no han afectado el funcionamiento y que existen futbolistas esperando su oportunidad.

Las dificultades para entrenar

El entrenador explicó que una de las principales dificultades pasa por la disponibilidad de los jugadores, muchos de los cuales ya actúan en Primera División con sus respectivos clubes.

“Tenemos un plantel con experiencia en Primera, pero la contra es que no podemos entrenar todos los días. La mayoría, si no todos, están jugando en sus equipos y no siempre podemos contar con ellos”, explicó.

También mencionó problemas vinculados a la disponibilidad de futbolistas por parte de algunos clubes y a las condiciones de entrenamiento.

“No contamos con el apoyo de todos los clubes. Hemos tenido dificultades para entrenar por el tiempo, fueron meses de mucha lluvia, no podíamos conseguir gimnasio y la cancha no siempre era la apropiada”, indicó.

Para Porcal, esas dificultades también han fortalecido la respuesta del grupo.

“Son un montón de cosas que hacen que los gurises muestren más rebeldía todavía y se puedan lograr estas cosas”, concluyó.

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Periodista de deportes de El Acontecer, medio de Durazno, Uruguay. Sigue de cerca la actividad deportiva del departamento, con especial atención al fútbol local y las selecciones duraznenses en torneos nacionales. Integra el equipo deportivo de uno de los diarios con mayor trayectoria del interior del Uruguay, con más de 15 años de experiencia en la cobertura deportiva.