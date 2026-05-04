Durazno Sub-16 femenino venció 2 a 0 a Río Negro y va por las semifinales

Este sábado, la selección femenina Sub-16 de Durazno dio un nuevo paso firme en el 2º Campeonato Nacional de Selecciones de OFI al vencer como local a Río Negro por 2 a 0 en el estadio 14 de Octubre. El triunfo, correspondiente a los cuartos de final, deja a la «Roja» juvenil entre las cuatro mejores del interior en su categoría.

El equipo dirigido técnicamente por Andrés Pintos llegó a este cruce con el respaldo de una primera fase perfecta: terminó la etapa de grupos invicto, con puras victorias tanto de local como de visitante frente a Carmelitana y Nueva Palmira.

Un triunfo justo y merecido

En la cancha, las chicas de la «Roja» mostraron por qué son una de las grandes animadoras del torneo. La apertura del marcador llegó a los 14 minutos del primer tiempo, con un gol de Yazmín Sánchez que le dio tranquilidad al equipo local. Ya en el complemento, a los 11 minutos, Érika Gómez selló el 2 a 0 definitivo que desató el festejo en el 14 de Octubre.

El plantel

Para este trascendental compromiso, Andrés Pintos presentó la siguiente formación titular: Romina Alvarado; Julieta Viana, Julieta Méndez, Julieta Barceló, Érika Gómez; Silvina Aguiar, Priscila Ocampo, Uma García, Yazmín Sánchez; Isabella Paganini y Mía Casera.

El plantel se completó con Nahiara Mora, Silvina Merola, Fabiana Marteluna, Zoe Martínez, Isabella Villamil, Ariana Fernández, Martina Acosta, Maia Guillermello, Valentina Moreira y Faustina Troisi.

Lo que se viene: Salto en semifinales

El próximo desafío para Durazno será en las semifinales ante el combinado de Salto, que se ganó el boleto a esta instancia tras dejar por el camino a Treinta y Tres mediante la definición por penales. La «Roja» juvenil llega con la confianza de un proceso invicto y la ilusión renovada.