Durazno Sub-14 busca esta noche el pase a cuartos de final con dos goles de ventaja ante Paso de los Toros

La selección Sub-14 de Durazno buscará esta noche su clasificación a los cuartos de final de la Copa de Selecciones, cuando reciba a Paso de los Toros, desde las 20:00 horas, en el Estadio Silvestre Octavio Landoni. El equipo dirigido por Carlos Ramírez y Esteban Guerrero llega a la revancha con una ventaja de dos goles, luego de imponerse 3-1 como visitante en el partido de ida.

El triunfo conseguido el pasado fin de semana dejó a Durazno en una posición favorable para afrontar los últimos 90 minutos de la serie. Sin embargo, el cuerpo técnico sabe que todavía queda un partido por disputar y que será necesario sostener el rendimiento para asegurar un lugar entre los ocho mejores de la competencia.

Una ventaja conseguida bajo condiciones difíciles

El primer encuentro frente a Paso de los Toros se disputó en condiciones climáticas adversas, con un campo de juego muy afectado por las lluvias.

A pesar de esas dificultades, la selección duraznense consiguió imponer su juego y quedarse con una victoria importante fuera de casa.

Desde el cuerpo técnico señalaron que conocían las características del rival y que el equipo llegaba con buenas expectativas desde lo futbolístico.

Durazno logró traducir esa confianza en el resultado, aunque también quedó la sensación de que la diferencia pudo haber sido mayor con una mejor eficacia frente al arco.

El 3-1 obtenido como visitante permite afrontar la revancha con dos goles de ventaja, pero el objetivo del plantel es volver a ganar y cerrar la clasificación ante su público.

Un grupo que se conoce y continúa creciendo

Una de las fortalezas que destaca el cuerpo técnico es el conocimiento que existe entre los integrantes del plantel.

Muchos de los futbolistas comparten cancha desde las categorías del fútbol infantil y cuentan con experiencias anteriores en selecciones juveniles.

Esa continuidad ha permitido consolidar un grupo que se entiende dentro del campo de juego y que este año incorporó jugadores capaces de elevar el nivel colectivo.

La competencia interna también representa un aspecto positivo. Ramírez y Guerrero cuentan con un plantel parejo, en el que definir la formación titular no siempre resulta sencillo por las alternativas disponibles en cada puesto.

La capacidad de reacción, otra de sus fortalezas

Más allá de las condiciones futbolísticas, la selección duraznense ha mostrado carácter para afrontar momentos adversos.

A lo largo del campeonato, el equipo logró recuperarse en encuentros en los que llegó a encontrarse dos goles abajo, alcanzando empates e incluso dando vuelta resultados.

La unión del grupo y la capacidad para responder ante las dificultades aparecen como virtudes importantes de cara a las instancias eliminatorias.

A ello se suma la calidad individual de varios futbolistas, que han demostrado capacidad para resolver situaciones complicadas mediante acciones personales.

Dos suspendidos y el regreso de Matías Castro

Durazno afrontará esta noche el encuentro con dos bajas por suspensión.

No estará disponible Valentino Arreiz, expulsado en el partido de ida frente a Paso de los Toros, ni Valentín Chavát, quien deberá cumplir una sanción pendiente del encuentro anterior ante Flores.

Ambos futbolistas se perderán la revancha de esta noche.

Como contrapartida, el cuerpo técnico recuperó a Matías Castro, quien había permanecido alejado del plantel por problemas de salud que ya fueron superados.

El resto de los jugadores se encuentra a disposición de los entrenadores.

El Landoni espera acompañar a la selección

Con la ventaja conseguida en la ida, Durazno tendrá esta noche la posibilidad de avanzar a una nueva instancia de la Copa de Selecciones Sub-14.

El encuentro representa una oportunidad importante para una generación que viene creciendo a lo largo del campeonato y que buscará dar otro paso ante su público.

La expectativa está puesta también en el acompañamiento de los hinchas duraznenses, que podrán seguir desde las tribunas del Landoni una serie que tiene al equipo local a 90 minutos de los cuartos de final.

Los detalles del partido Copa de Selecciones Sub-14 – Octavos de final (vuelta) Día: Hoy, viernes 9 de octubre.

Hoy, viernes 9 de octubre. Hora: 20:00.

20:00. Escenario: Estadio Silvestre Octavio Landoni.

Estadio Silvestre Octavio Landoni. Partido: Durazno vs. Paso de los Toros.

Durazno vs. Paso de los Toros. Resultado de ida: Paso de los Toros 1 – Durazno 3.

Paso de los Toros 1 – Durazno 3. Entrada: $150.