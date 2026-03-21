Durazno recibe a Nueva Palmira con ventaja y busca las semifinales

Este domingo a las 22:00 en el Landoni, con el 2-1 de la ida a favor. La gran baja es Alexander García, autor de los dos goles en el partido de ida.

La selección Absoluta de Durazno tiene en sus manos la llave para meterse entre los cuatro mejores del Campeonato Nacional de OFI. Este domingo 22 de marzo a las 22:00 horas, el estadio Silvestre Octavio Landoni albergará el partido de vuelta de los cuartos de final ante Nueva Palmira, con el equipo dirigido por Alfonso Domínguez llegando con el resultado favorable tras el 2-1 obtenido como visitante en la ida.

La ventaja y la baja que duele

El triunfo en la ida dejó a Durazno en una posición cómoda, pero la jornada tuvo su cuota amarga. Alexander García, autor de los dos goles que le dieron la victoria al equipo, recibió una tarjeta que lo dejará fuera de este partido por suspensión.

La baja es sensible: García fue el gran protagonista ofensivo del primer duelo y su ausencia obliga al cuerpo técnico a reorganizar el bloque de ataque. Sin embargo, la confianza del plantel descansa en el juego colectivo y en el empuje de la localía para sostener o ampliar la diferencia.

Organización y operativo en el Landoni

Para garantizar el normal desarrollo del espectáculo, se dispuso una separación clara de parcialidades en las tribunas. El público visitante de Nueva Palmira ingresará por el acceso principal y ocupará el sector izquierdo del estadio. El resto de las instalaciones quedará exclusivamente para la hinchada local, que se espera acuda en número para respaldar a su selección en esta instancia decisiva.

El arbitraje estará a cargo de una terna del departamento de Florida: Facundo Piña como juez principal, Fabricio Trezza y Omar Pérez como asistentes, con Jonatan Aranda como cuarto árbitro.

Los datos del partido

Fecha Domingo 22 de marzo Hora 22:00 Estadio Silvestre Octavio Landoni Resultado ida Nueva Palmira 1 — Durazno 2 Árbitro Facundo Piña (Florida)

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