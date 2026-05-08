Durazno FC vuelve al Landoni: el equipo de la familia Forlán prepara su regreso a casa

El Campeonato de la Primera División Amateur (Divisional C) del fútbol uruguayo ya está en marcha, y con él se escribe un nuevo capítulo en la historia deportiva del departamento. Durazno FC, emblemático proyecto futbolístico impulsado por la familia Forlán, ha comenzado su andar en la Serie B de la competición con el pie derecho, pero la noticia que verdaderamente sacude el ambiente local es su inminente y esperado retorno al estadio Silvestre Octavio Landoni.

Un debut con el pie derecho

El conjunto rojo ha demostrado desde el pitazo inicial sus firmes intenciones de ser protagonista en esta temporada de la Divisional C. En su partido inaugural, Durazno FC se impuso 2 a 1 a Parque del Plata, sumando sus primeros tres puntos y dejando buenas sensaciones en el terreno de juego.

El próximo rival: LSM, el equipo de Suárez y Messi

El calendario no da respiro, y el plantel ya se encuentra enfocado en su próximo desafío. Este martes, el equipo disputará la segunda fecha del campeonato enfrentando a LSM, el equipo vinculado a Luis Suárez y Lionel Messi, buscando consolidar su buen arranque y mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones de la Serie B.

La gran cita: el regreso al Landoni, por TV

Más allá del presente puramente deportivo, los ojos de la afición duraznense están puestos en el martes 19 de mayo. Esa fecha quedará marcada en el calendario como el día en que Durazno FC volverá a oficiar de local en su verdadera casa: el estadio Silvestre Octavio Landoni.

El encuentro, válido por una nueva etapa del torneo, tendrá todos los condimentos de una verdadera fiesta deportiva, siendo su rival Terremoto.

Si bien el horario del partido aún no está establecido, se maneja que sea a las 19:00 o 19:30 horas, en un juego que será televisado.

Sanando heridas: el reencuentro con la hinchada

El partido ante Terremoto será mucho más que un simple compromiso por los puntos; representa un acontecimiento de profunda carga emocional y simbólica para la ciudad. Este evento significará el primer reencuentro oficial del equipo con el público de Durazno tras su repentina y llamativa partida hace un par de años.

Aquella decisión dejó un vacío en la afición local y generó un distanciamiento que ahora, con esta vuelta al Landoni, busca transformarse en un borrón y cuenta nueva. Es la oportunidad perfecta para que la institución de la familia Forlán y los hinchas vuelvan a conectar, sanen las heridas del pasado y unan fuerzas detrás de la ilusión del ascenso.

Lo que falta confirmar

En los próximos días, la directiva del club estará brindando más detalles al respecto, incluyendo la información sobre la venta de entradas y los protocolos de acceso al estadio.