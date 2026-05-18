Durazno derrotó a Salto y jugará la final femenina Sub-16 de OFI

La selección Sub-16 femenina de Durazno volvió a celebrar ante su gente y se metió en la gran final del 2° Campeonato de Selecciones Femeninas de OFI tras vencer 2 a 1 a Salto en el estadio 14 de Octubre.

El combinado rojo cerró la serie semifinal con un marcador global de 7 a 5 y ahora deberá enfrentar a Cerro Largo en la definición del certamen del interior.

Una semifinal intensa en el 14 de Octubre

En una fría tarde dominical, Durazno salió a la cancha con la ventaja conseguida en el partido de ida, donde había ganado por 5 a 4 en un duelo cargado de goles y emociones.

Sin embargo, lejos de especular, el equipo local volvió a mostrar personalidad ante un rival obligado a buscar el resultado desde el comienzo.

Durante los primeros minutos, Salto tomó la iniciativa y manejó más la pelota, intentando acercarse al arco duraznense para equilibrar la serie. Con el correr del tiempo, esa presión comenzó a diluirse y Durazno logró acomodarse mejor en el campo.

Las situaciones más claras de la primera mitad fueron para el conjunto local y tuvieron como protagonista a Yasmín Sánchez, que ya comenzaba a marcar diferencias en ofensiva.

Yasmín Sánchez apareció en los momentos decisivos

El complemento entregó las emociones que habían faltado en los primeros 45 minutos.

A los 7 minutos, Yasmín Sánchez rompió el cero con una definición que desató el festejo local y acercó todavía más a Durazno a la clasificación.

El 1 a 0 parecía encaminar definitivamente la serie, aunque Salto reaccionó y volvió a meterse en partido. A los 16 minutos, Victoria Aquiles marcó el empate parcial y le devolvió suspenso al encuentro.

Con el 1 a 1, el trámite se volvió equilibrado y disputado en la mitad de la cancha. Ambos equipos lucharon cada pelota, conscientes de que cualquier detalle podía resultar decisivo.

Cuando el empate parecía sellado, Durazno encontró nuevamente a su figura. Ya en los minutos finales, Yasmín Sánchez apareció otra vez para convertir el 2 a 1 definitivo y provocar el delirio de la parcialidad local en el estadio 14 de Octubre.

Durazno enfrentará a Cerro Largo en la final

Con la victoria, Durazno confirmó su clasificación a la final del 2° Campeonato Femenino Sub-16 de OFI.

El equipo duraznense cerró la llave semifinal con un global de 7 a 5 y ahora buscará el título frente a Cerro Largo, selección que avanzó tras eliminar a San José.

La campaña del conjunto rojo ha mostrado un equipo competitivo, con poder ofensivo y capacidad de reacción en momentos clave, atributos que le permitieron llegar a la definición del torneo del interior.

El plantel de Durazno

Titulares

Romina Albarado; Julieta Viana, Ariana Fernández, Erika Gómez, Julieta Barceló; Silvina Aguiar, Yasmín Sánchez, Uma García, Mía Casera; Priscila Ocampo y Julieta Méndez.

Suplentes

Silvina Merola, Martina Acosta, Valentina Moreira, Nahiara Mora, Faustina Troisi, Victoria Cabrera, Maia Guillermelo, Isabella Paganini, Isabella Villamil y Zoe Martínez.