🌤 13° 💊 San Roque 📩 Enviar noticia
Close Menu
Archivo
mayo 2026
L M X J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
lunes 18 de mayo de 2026

Durazno derrotó a Salto y jugará la final femenina Sub-16 de OFI

Con un doblete de Yasmín Sánchez, Durazno venció 2 a 1 a Salto y selló su clasificación a la final del Campeonato Femenino Sub-16 de OFI.
Por Lectura: 3 minutos
Durazno derrotó a Salto y jugará la final femenina Sub-16 de OFI
Durazno deberá enfrentarse a la selección de Cerro Largo

La selección Sub-16 femenina de Durazno volvió a celebrar ante su gente y se metió en la gran final del 2° Campeonato de Selecciones Femeninas de OFI tras vencer 2 a 1 a Salto en el estadio 14 de Octubre.

El combinado rojo cerró la serie semifinal con un marcador global de 7 a 5 y ahora deberá enfrentar a Cerro Largo en la definición del certamen del interior.

Una semifinal intensa en el 14 de Octubre

En una fría tarde dominical, Durazno salió a la cancha con la ventaja conseguida en el partido de ida, donde había ganado por 5 a 4 en un duelo cargado de goles y emociones.

Sin embargo, lejos de especular, el equipo local volvió a mostrar personalidad ante un rival obligado a buscar el resultado desde el comienzo.

Durante los primeros minutos, Salto tomó la iniciativa y manejó más la pelota, intentando acercarse al arco duraznense para equilibrar la serie. Con el correr del tiempo, esa presión comenzó a diluirse y Durazno logró acomodarse mejor en el campo.

Las situaciones más claras de la primera mitad fueron para el conjunto local y tuvieron como protagonista a Yasmín Sánchez, que ya comenzaba a marcar diferencias en ofensiva.

Yasmín Sánchez apareció en los momentos decisivos

El complemento entregó las emociones que habían faltado en los primeros 45 minutos.

A los 7 minutos, Yasmín Sánchez rompió el cero con una definición que desató el festejo local y acercó todavía más a Durazno a la clasificación.

El 1 a 0 parecía encaminar definitivamente la serie, aunque Salto reaccionó y volvió a meterse en partido. A los 16 minutos, Victoria Aquiles marcó el empate parcial y le devolvió suspenso al encuentro.

Con el 1 a 1, el trámite se volvió equilibrado y disputado en la mitad de la cancha. Ambos equipos lucharon cada pelota, conscientes de que cualquier detalle podía resultar decisivo.

Cuando el empate parecía sellado, Durazno encontró nuevamente a su figura. Ya en los minutos finales, Yasmín Sánchez apareció otra vez para convertir el 2 a 1 definitivo y provocar el delirio de la parcialidad local en el estadio 14 de Octubre.

Durazno enfrentará a Cerro Largo en la final

Con la victoria, Durazno confirmó su clasificación a la final del 2° Campeonato Femenino Sub-16 de OFI.

El equipo duraznense cerró la llave semifinal con un global de 7 a 5 y ahora buscará el título frente a Cerro Largo, selección que avanzó tras eliminar a San José.

La campaña del conjunto rojo ha mostrado un equipo competitivo, con poder ofensivo y capacidad de reacción en momentos clave, atributos que le permitieron llegar a la definición del torneo del interior.

El plantel de Durazno

Titulares

Romina Albarado; Julieta Viana, Ariana Fernández, Erika Gómez, Julieta Barceló; Silvina Aguiar, Yasmín Sánchez, Uma García, Mía Casera; Priscila Ocampo y Julieta Méndez.

Suplentes

Silvina Merola, Martina Acosta, Valentina Moreira, Nahiara Mora, Faustina Troisi, Victoria Cabrera, Maia Guillermelo, Isabella Paganini, Isabella Villamil y Zoe Martínez.

EL CLIMA EN DURAZNO
Despejado 13°C Despejado
Ver pronóstico completo Ver más →
Lo más leído de la semana
Ranking según lecturas reales de los últimos 7 días
#1
Duraznense presentará en Italia un exclusivo Pagani Zonda diseñado junto a la marca
Duraznense presentará en Italia un exclusivo Pagani Zonda diseñado junto a la marca
#2
Ejército cerró refugio en Durazno y MIDES busca nuevo espacio para personas en calle
Ejército cerró refugio en Durazno y MIDES busca nuevo espacio para personas en calle
#3
Durazno fue sede de exigente curso militar de infantería mecanizada y blindada
Durazno fue sede de exigente curso militar de infantería mecanizada y blindada
#4
Persecución en Terminal terminó con incautación de cocaína y marihuana
Persecución en Terminal terminó con incautación de cocaína y marihuana
#5
Algorta tildó de «falsos» los dichos del edil Diaz Landoni sobre la terminal
Algorta tildó de «falsos» los dichos del edil Diaz Landoni sobre la terminal

Periodista deportivo de El Acontecer, el diario de Durazno con más de 40 años de historia. Cubre el deporte duraznense en todas sus disciplinas: fútbol local, deporte departamental y la participación de atletas locales en competencias nacionales e internacionales. Con más de 25 años en el periodismo deportivo regional.