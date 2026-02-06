Montes del Plata
Durazno arranca los cuartos del Sur este sábado ante Colonia como visitante

Lectura: 2 minutos
Durazno arranca los cuartos del Sur este sábado ante Colonia como visitante

Durazno visita a Colonia por los cuartos de final del Campeonato del Sur, con partidos de ida en Sub-18 y Absoluta este sábado en el estadio Alberto Supicci. La revancha será el miércoles en el Landoni.

Comienza la etapa decisiva del Sur

Tras el cierre de la fase de grupos, este fin de semana se ponen en marcha los cruces de eliminación directa del Campeonato del Sur. Llegó el tiempo de los “mata, mata”, donde cada detalle puede inclinar una llave.

La Selección de Durazno afrontará un desafío exigente: será visitante ante la Selección de Colonia en los encuentros de ida de los cuartos de final.

Horarios y escenario del primer cruce

Los partidos se disputarán este sábado 7 de febrero en el Estadio Prof. Alberto Supicci, con el siguiente cronograma:

Sub-18: 19:45 horas
Absoluta: 22:00 horas

Durazno llega a esta instancia tras una sólida fase de grupos, donde finalizó primero en la categoría Absoluta y segundo en juveniles dentro de la serie B, lo que le permitió meterse con autoridad entre los ocho mejores.

La revancha será en el Landoni

La definición de la llave tendrá su segundo capítulo el miércoles 11 de febrero en el Estadio Silvestre Octavio Landoni, el máximo escenario deportivo del departamento.

Con el aliento de su gente, Durazno buscará cerrar la serie en casa y avanzar a las instancias decisivas del certamen.

Qué se juega en esta fase

En los cuartos de final, tanto en Sub-18 como en Absoluta, clasificarán a semifinales los tres ganadores de llave y el mejor perdedor.

Luego, los vencedores de semifinales no solo accederán a la final del Sur, sino que además asegurarán su lugar en la fase Nacional, uno de los grandes objetivos de la temporada.

Todos los cruces de cuartos de final

Sub-18
Colonia vs Durazno
Florida vs Flores
Federación Colonia vs Canelones

Absoluta
Florida vs San Gregorio de Polanco
Colonia vs Durazno
San José vs Canelones

Con el inicio de los cruces directos, el Campeonato del Sur entra en su tramo más intenso, y Durazno comienza a jugar partidos que no admiten margen de error.

El tiempo en Durazno: 🌤️ 27° Ver detalle
