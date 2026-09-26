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sábado 26 de septiembre de 2026

Uma García marcó el gol y Durazno, con un plantel de Sub-16, le ganó el clásico a Flores

Por Lectura: 2 minutos
Uma García marcó el gol y Durazno, con un plantel de Sub-16, le ganó el clásico a Flores
Durazno venció a Flores ayer en el Landoni

Durazno tuvo un debut soñado en el Campeonato de Selecciones Femenino de OFI, categoría Absoluta, al vencer 1-0 a Flores y quedarse con el clásico en una noche especial en el estadio Silvestre Octavio Landoni. El único gol del encuentro fue convertido por Uma García a los 74 minutos, en un triunfo con un condimento especial: Durazno afrontó el partido con un plantel conformado mayoritariamente por jugadoras de la categoría Sub-16, que se midieron ante futbolistas de mayor edad y experiencia.

Un triunfo con sello juvenil

La victoria adquiere todavía mayor relevancia teniendo en cuenta que Durazno afronta este campeonato con un plantel conformado mayoritariamente por jugadoras de la categoría Sub-16, que están dando un paso importante al competir frente a futbolistas de mayor edad y experiencia.

Las dirigidas por Andrés Pintos mostraron personalidad y entrega para quedarse con los tres puntos en el debut y comenzar de la mejor manera su participación como locales en esta serie.

Lo que viene

La actividad continuará este sábado, nuevamente en el Landoni, cuando Florida y Flores se enfrenten desde las 20:00 horas. Durazno volverá a salir a escena el domingo a las 19:00, también en el estadio Landoni, para enfrentar a Florida, en un partido que puede resultar determinante para definir las posiciones de la serie.

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Periodista deportivo de El Acontecer, el diario de Durazno con más de 40 años de historia. Cubre el deporte duraznense en todas sus disciplinas: fútbol local, deporte departamental y la participación de atletas locales en competencias nacionales e internacionales. Con más de 25 años en el periodismo deportivo regional.