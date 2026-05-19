Durazno brilló en el Nacional de Atletismo con podios y finales

La Escuela Departamental de Atletismo de Durazno tuvo una sobresaliente participación el pasado fin de semana en el Campeonato Nacional de Mayores 2026, dejando varias actuaciones destacadas y confirmando el crecimiento del atletismo local a nivel nacional.

La delegación duraznense estuvo integrada por Federico Lemos, Facundo Vila, Juan Pablo Martínez, Juan Graña y Michael País, quienes compitieron en distintas pruebas representando a Durazno entre los mejores atletas del país.

Cuartos puestos nacionales y una actuación sólida

Entre los resultados más importantes aparecieron tres cuartos puestos nacionales.

Federico Lemos finalizó cuarto en lanzamiento de jabalina, mientras que Facundo Vila alcanzó el cuarto lugar tanto en lanzamiento de disco como en lanzamiento de martillo.

Además, el equipo integrado por Michael País, Juan Graña, Federico Lemos y Juan Pablo Martínez consiguió el cuarto puesto en el relevo masculino 4×400 metros, completando una muy buena actuación colectiva.

Los atletas son entrenados por Erico y Esteban Guerrero, desde la Escuela Municipal de Atletismo de Durazno, junto a Franco Fumero y Diego Maidana, integrantes de 4Run.

Franco Fumero se coronó campeón nacional

Uno de los puntos más altos del fin de semana llegó de la mano de Franco Fumero, atleta surgido en la Escuela de Atletismo de Durazno y actualmente representante del Club Atlético Peñarol.

Fumero se consagró campeón nacional en los 400 metros con vallas, además de quedarse con la medalla de bronce en los 400 metros llanos.

A eso sumó dos medallas más en relevos:

plata en 4×400 mixto,

y plata en 4×400 masculino.

Erico Guerrero también subió al podio

Por su parte, Erico Guerrero, hoy defendiendo a Defensor Sporting, también completó un campeonato de gran nivel.

El atleta duraznense obtuvo la medalla de bronce en los 400 metros con vallas y volvió al podio con otro tercer puesto en el relevo 4×100 metros.

Tanto Guerrero como Fumero forman parte de una generación de atletas nacidos deportivamente en Durazno y que hoy compiten en la elite nacional, consolidando el trabajo que desde hace años desarrolla la Escuela Departamental de Atletismo.