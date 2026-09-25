Cuatro duraznenses competirán en exigente desafío de MTB en la Patagonia chilena

Cuatro deportistas duraznenses competirán del 2 al 5 de noviembre en la Titan Forest Patagonia, una de las pruebas internacionales más exigentes de Mountain Bike (MTB), que se desarrollará en la Región de Aysén, en la Patagonia chilena. Gonzalo Sande, Fernando Pecoits, Marcel Alzamendi y Hugo Rosano representarán a Durazno en la competencia, participando en duplas y enfrentando un recorrido que, a lo largo de cuatro etapas, acumulará 325 kilómetros y unos 6.600 metros de desnivel positivo.

Un escenario de nivel internacional

La Titan Forest Patagonia tendrá como epicentro Villa Cerro Castillo y forma parte de la Titan World Series, reuniendo a destacados ciclistas internacionales en un escenario caracterizado por sus paisajes y, especialmente, por las dificultades que presenta el terreno.

Los cuatro duraznenses vienen cumpliendo una intensa preparación para afrontar una prueba que exigirá resistencia física y mental durante cuatro jornadas consecutivas.

La competencia contará además con la presencia de reconocidos nombres del ciclismo y los deportes de resistencia, entre ellos el español Luis Ángel Maté, Pilar Fernández, el chileno José Luis «Pipo» Rodríguez y el deportista de ultradistancia y creador de contenido Valentí Sanjuan.

Cuatro etapas de alta exigencia

La primera etapa, el 2 de noviembre, unirá Cerro Castillo con Puerto Sánchez, con un recorrido MTB de 128 kilómetros y 2.185 metros de desnivel positivo, siendo la jornada más extensa de la competencia.

El 3 de noviembre, la segunda etapa tendrá salida y llegada en Cerro Castillo, sobre 75 kilómetros y 1.483 metros de desnivel positivo.

La tercera jornada, prevista para el 4 de noviembre, también se desarrollará en Cerro Castillo, con 60 kilómetros y 1.643 metros de desnivel positivo.

Finalmente, el 5 de noviembre, los competidores afrontarán la cuarta y última etapa entre Cerro Castillo y Levicán, con 63 kilómetros y 1.434 metros de desnivel positivo.

De esta manera, los participantes de la modalidad MTB completarán aproximadamente 325 kilómetros y 6.600 metros de desnivel positivo a través de algunos de los escenarios más desafiantes de la Patagonia chilena.

Durazno, presente en el mundo del MTB

Para Sande, Pecoits, Alzamendi y Rosano, será una nueva experiencia internacional y un importante desafío deportivo, llevando la presencia de Durazno a una competencia que reúne a ciclistas de diferentes partes del mundo.