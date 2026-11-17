Cinco deportistas de Durazno participaron durante los primeros días de noviembre en dos importantes competencias internacionales: la Maratón de Nueva York, en Estados Unidos, y la Titan Forest Patagonia, en Chile. Oscar Seoane representó al departamento en una de las carreras de calle más convocantes del mundo, mientras que Gonzalo Sande, Fernando Pecoits, Marcel Alzamendi y Hugo Rosano afrontaron un exigente desafío de mountain bike en la Patagonia chilena.

Las dos competencias reunieron a deportistas de diferentes países y plantearon exigencias muy distintas: los tradicionales 42,195 kilómetros del maratón y una prueba de ciclismo de montaña por etapas, con 325 kilómetros de recorrido.

Cuatro duraznenses afrontaron la Titan Forest Patagonia

Entre el 2 y el 5 de noviembre, Gonzalo Sande, Fernando Pecoits, Marcel Alzamendi y Hugo Rosano participaron en la Titan Forest Patagonia, desarrollada en la Región de Aysén, al sur de Chile.

La competencia comprendió cuatro etapas, con un recorrido total de 325 kilómetros y aproximadamente 6.600 metros de desnivel positivo acumulado, características que la convierten en un desafío de considerable exigencia física y técnica.

Los participantes debieron afrontar terrenos de montaña, desniveles y recorridos que demandaron resistencia y preparación para completar las diferentes jornadas.

Entre los representantes duraznenses, Fernando Pecoits y Gonzalo Sande lograron completar el recorrido, culminando una experiencia de varios días de competencia en la Patagonia.

También formaron parte de la delegación Marcel Alzamendi y Hugo Rosano, cuyos resultados finales no fueron detallados en la información difundida.

La participación de los cuatro ciclistas había sido anunciada en setiembre, cuando El Acontecer informó sobre su preparación para afrontar la Titan Forest Patagonia.

Oscar Seoane participó en la Maratón de Nueva York

Por su parte, Oscar Seoane corrió el domingo 1.º de noviembre la Maratón de Nueva York, una de las pruebas más reconocidas del atletismo internacional.

La edición de este año reunió a más de 61.000 corredores que completaron los tradicionales 42,195 kilómetros por las calles de la ciudad estadounidense.

El duraznense integró una delegación de aproximadamente 40 uruguayos y participó junto a un grupo de ocho corredores de «Que nada te detenga», equipo dirigido por el ultramaratonista Aníbal Labandeira, dedicado a la preparación de atletas para competencias de calle y trail running.

Seoane compartió sus impresiones sobre la experiencia y las características particulares de una carrera que moviliza a miles de participantes.

«La Maratón de Nueva York va largando en diferentes tandas desde las 08:00 de la mañana hasta el mediodía. Fue una experiencia muy linda, una carrera muy dura», expresó.

La competencia es conocida por su recorrido a través de los cinco distritos de Nueva York y por la masiva presencia de público que acompaña a los participantes.

Durazno presente en dos escenarios deportivos internacionales

Las participaciones de Seoane, Sande, Pecoits, Alzamendi y Rosano reflejan la presencia de deportistas del departamento en competencias internacionales de atletismo y ciclismo de montaña.

Aunque se trata de disciplinas diferentes, ambas experiencias demandan preparación física, planificación y adaptación a las condiciones de cada recorrido.

En el caso de la Titan Forest Patagonia, la exigencia estuvo marcada por la acumulación de kilómetros y desniveles durante cuatro jornadas. En Nueva York, el desafío fue afrontar la distancia del maratón en una carrera multitudinaria.

Las experiencias de estos cinco duraznenses suman nuevas participaciones internacionales para el deporte del departamento y muestran el interés de los atletas locales por afrontar desafíos fuera del país.