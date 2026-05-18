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lunes 18 de mayo de 2026

Forlán, Lugano y Abreu brillaron en el Duelo de Leyendas en Durazno

Miles de personas colmaron el Landoni para ver a las leyendas de Uruguay y Paraguay. Abreu marcó para la celeste y también se presentó el regreso de Durazno FC.
Por Lectura: 3 minutos
Forlán, Lugano y Abreu brillaron en el Duelo de Leyendas en Durazno
Diego Forlán volvió a brillar con la Celeste

El estadio Silvestre Octavio Landoni vivió una jornada especial con el “Duelo de Leyendas”, encuentro que reunió a históricos futbolistas de Uruguay y Paraguay ante miles de asistentes que acompañaron pese a la fría tarde dominical.

La fiesta del fútbol tuvo como protagonistas a varias figuras de la generación celeste campeona de la Copa América 2011, en un espectáculo cargado de nostalgia, ovaciones y reencuentros con el público del interior.

El resultado quedó en segundo plano, aunque Paraguay terminó imponiéndose 2 a 1 sobre Uruguay en un partido disputado a dos tiempos de cuarenta minutos.

Una generación histórica volvió a pisar el Landoni

La selección uruguaya presentó un plantel repleto de nombres que marcaron una época en la celeste.

Bajo la conducción de Gregorio Pérez y Gerardo Pelusso, Uruguay salió a la cancha con Juan Castillo, Álvaro Pereira, Diego Lugano, Jorge Fucile, Álvaro Fernández, Andrés Scotti, Walter Gargano, Cristian Rodríguez, Gonzalo Castro, Diego Forlán, y Sebastián Abreu.

Desde el ingreso al campo de juego, varios de los futbolistas fueron recibidos con aplausos y cánticos, especialmente Diego Forlán, Diego Lugano y Sebastián Abreu, quienes despertaron una fuerte identificación entre los hinchas presentes.

Paraguay, dirigido por Juan Díaz, también llegó con figuras de extensa trayectoria internacional. El equipo visitante estuvo integrado por Diego Barreto, Carlos Bonet, Paulo Da Silva, Darío Verón, Marcelo Estigarribia, Aureliano Torres, Jorge González, Roberto Acuña, Jonathan Santana, Enrique Vera, Lorenzo Frutos, Lucas Barrios y Edgar Benítez.

Abreu abrió la cuenta y Paraguay lo dio vuelta en dos minutos

Uruguay comenzó mejor y logró ponerse en ventaja a los 15 minutos del primer tiempo.

La jugada tuvo el sello de dos referentes de aquella generación: centro de Diego Forlán y aparición de Sebastián Abreu, que se lanzó de palomita para convertir el 1 a 0 y desatar la ovación del público.

Con esa ventaja parcial se fueron al descanso.

En el complemento, Paraguay reaccionó rápidamente y cambió el trámite del encuentro en apenas dos minutos. Primero empató Jorge González mediante un tiro libre y luego Lucas Barrios anotó el 2 a 1 definitivo para el conjunto visitante.

El encuentro contó con el arbitraje de Raúl Morán, Guillermo Arismendi, Jorge López y Lincoln Milans.

Fotos, camisetas y cercanía con los hinchas

Forlán, Lugano y Abreu brillaron en el Duelo de Leyendas en Durazno
Forlán, Lugano y Abreu brillaron en el Duelo de Leyendas en Durazno
Forlán, Lugano y Abreu brillaron en el Duelo de Leyendas en Durazno
Forlán, Lugano y Abreu brillaron en el Duelo de Leyendas en Durazno
Forlán, Lugano y Abreu brillaron en el Duelo de Leyendas en Durazno
Forlán, Lugano y Abreu brillaron en el Duelo de Leyendas en Durazno
Forlán, Lugano y Abreu brillaron en el Duelo de Leyendas en Durazno

Más allá del resultado, la verdadera postal de la tarde estuvo en el vínculo entre los exfutbolistas y el público.

Cientos de personas aguardaron por fotografías, autógrafos y saludos, especialmente junto a Diego Forlán y Diego Lugano, aunque varios jugadores permanecieron en el estadio hasta el final compartiendo tiempo con los fanáticos.

La presencia de figuras históricas de la selección uruguaya convirtió la jornada en uno de los eventos deportivos más convocantes de los últimos tiempos en Durazno.

También fue presentado el regreso de Durazno FC

Forlán, Lugano y Abreu brillaron en el Duelo de Leyendas en Durazno

La actividad futbolística del domingo en el Landoni tuvo otro momento importante: la presentación oficial del regreso de Durazno Fútbol Club.

La conferencia de prensa se desarrolló al mediodía en el propio estadio y contó con la presencia de Pablo y Diego Forlán, el intendente Felipe Algorta, Matías Pérez en representación de AUF y Gabriel Nossar como sponsor del club.

Durazno FC volverá a competir como local en la Primera Divisional C y debutará este martes en el Landoni frente a Platense, en encuentro correspondiente a la tercera fecha del Torneo Inicial de la Serie B.

El partido comenzará a la hora 19:30.

El conjunto rojo volverá a jugar en condición de local el domingo, cuando reciba a Basañez por la cuarta fecha del campeonato.

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Periodista de deportes de El Acontecer, medio de Durazno, Uruguay. Sigue de cerca la actividad deportiva del departamento, con especial atención al fútbol local y las selecciones duraznenses en torneos nacionales. Integra el equipo deportivo de uno de los diarios con mayor trayectoria del interior del Uruguay, con más de 15 años de experiencia en la cobertura deportiva.