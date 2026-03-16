Deportivo Durán campeón del Torneo de los Barrios 2026

El equipo venció 2-1 a Deportivo Taddey en una final vibrante disputada en el Estadio Landoni ante más de 3.000 personas. El gol del título llegó en el alargue y selló la revancha de la final perdida en 2025.

El Club Deportivo Durán se consagró campeón del Torneo de los Barrios 2026 tras vencer 2 a 1 a Deportivo Taddey en una final muy disputada jugada en el Estadio Silvestre Octavio Landoni, ante más de 3.000 espectadores.

El título tuvo además sabor a revancha para Durán, que logró imponerse en la definición luego de haber perdido la final del año pasado ante el mismo rival.

Goles en un primer tiempo intenso

El primer gol llegó a los 37 minutos, cuando Eduardo Menéndez abrió el marcador para Deportivo Durán con un potente remate que se metió junto al palo izquierdo del arquero.

La respuesta de Taddey fue inmediata. Apenas tres minutos después, Mateo Núñez quedó mano a mano frente al arquero Píriz y definió con precisión para marcar el 1 a 1.

Con ese resultado el partido continuó parejo durante el segundo tiempo y terminó extendiéndose al alargue.

El gol del campeonato

En el tiempo suplementario llegó el momento decisivo.

Cuando se jugaban cuatro minutos del segundo tiempo del alargue, Gerardo Lezue ganó en velocidad por la banda derecha, ingresó al área y definió ante el arquero para marcar el 2 a 1 definitivo.

Poco después, un fuerte choque entre Giovanni Rodríguez y Lucas Peralta obligó a detener el juego durante varios minutos mientras ambos eran asistidos.

Finalmente, el árbitro marcó el final y Deportivo Durán celebró un nuevo título, que no obtenía desde 2022.

Formaciones de la final

Deportivo Taddey:

Nelson Godoy, Maximiliano Domínguez, Eduardo Cortazzo, Franco Pechetto, Roberto Devitta, Richard Ramos, Matías Fagúndez, José Romero, Facundo Coppa, Mateo Núñez y Martín Fagoaga.

Deportivo Durán:

Cristhofer Píriz, Oscar Suárez, Iván Salaberry, Jesús Olguín, Eduardo Menéndez, Rodrigo Maltez, Nicolás Guerra, José Agüero, Heber Correa, Francisco Deorta y Matías Deorta.

Villa Guadalupe se quedó con el tercer puesto

En el encuentro previo a la final, Villa Guadalupe derrotó 2 a 1 a La Amarilla y se quedó con el tercer lugar de la temporada en la Liga de los Barrios.

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