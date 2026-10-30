Danubio fue superior, venció 3-0 a Wanderers y terminó con el sueño copero del Bohemio

Wanderers de Durazno quedó eliminado de la Copa AUF Uruguay tras caer 3-0 ante Danubio, este jueves por la noche, en el estadio Silvestre Octavio Landoni. El equipo capitalino impuso su superioridad y encaminó la clasificación a cuartos de final con dos goles en el primer tiempo. El Bohemio luchó hasta el final, terminó con nueve futbolistas y se retiró aplaudido por el público que acompañó en buen número su presentación.

Danubio fue más efectivo desde el comienzo. En sus primeras llegadas de peligro sobre el arco defendido por Rodrigo Santellán encontró una ventaja que Wanderers ya no pudo remontar.

A los 23 minutos, Axel Montaña recibió sin marca después de un cambio de frente y sacó un remate hacia el palo izquierdo del arquero, que se estiró sin conseguir evitar el gol.

Apenas siete minutos después llegó el segundo. Joaquín Trasante asistió a Sebastián «Papelito» Fernández, quien convirtió el 2-0 y dejó al conjunto de Leonel Rocco con una diferencia importante antes del descanso.

Wanderers tuvo una oportunidad para descontar poco después, tras una buena combinación ofensiva, pero la defensa visitante consiguió despejar cerca de la línea.

Santellán evitó una diferencia mayor

En el comienzo del segundo tiempo, Danubio volvió a generar peligro y encontró una destacada respuesta de Rodrigo Santellán, que intervino en al menos tres situaciones claras de gol.

El desgaste físico de la primera mitad comenzó a sentirse en el equipo dirigido por Mauricio Rivas, que tuvo dificultades para recuperar la pelota y generar situaciones frente al arco rival.

Recién a los 32 minutos del complemento, Mauro Olivera probó con un remate desde larga distancia, pero la pelota pasó por encima del horizontal.

El cierre del encuentro fue complicado para el Bohemio. A los 88 minutos, Lucas Pastorín fue expulsado por una infracción sobre un rival. Ya en tiempo adicional, Exequiel Palles también recibió la tarjeta roja, por lo que Wanderers terminó con nueve futbolistas.

En los últimos instantes, el árbitro Andrés Martínez recurrió al VAR y sancionó un penal para Danubio. Ivo Constantino lo convirtió a los 90+6 minutos y estableció el 3-0 definitivo.

Reconocimiento a «Falucho» Silva antes del partido

La jornada también tuvo un momento especial antes del comienzo del encuentro, con un reconocimiento a Néstor «Falucho» Silva, futbolista que defendió las camisetas de Wanderers y Danubio.

El homenajeado recibió una camiseta del club capitalino con su nombre y una placa recordatoria, en una instancia que reunió la historia de ambas instituciones.

Wanderers cerró su participación entre aplausos

Aunque el resultado reflejó la superioridad de Danubio, el público presente en el Landoni reconoció el esfuerzo del conjunto duraznense, que volvió a medirse con un equipo del profesionalismo en una competencia nacional.

Wanderers había llegado a los octavos de final después de eliminar a Río Negro por 4-1 y afrontaba el desafío con la expectativa de dar un nuevo paso en el torneo.

En la previa del encuentro, Alexander García había destacado las diferencias de preparación entre el fútbol profesional y el amateur, además de la confianza del plantel en sus posibilidades.

La derrota puso fin a su recorrido en la Copa AUF Uruguay 2026. Danubio, por su parte, avanzó a cuartos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Wanderers de Montevideo y Lito.

Los equipos

Wanderers (0): Rodrigo Santellán, Santiago Lobelcho, Rafael Mendy, Diego Rosano, Javier Olazábal, Kelvin Carrasco, Facundo Samaniego, Timoteo Rodríguez, Mauro Olivera, Ramón Bolognini y Alexander García. DT: Mauricio Rivas.

Danubio (3): Kevin Martínez, Damián García, Felipe Cabrera, Emiliano Velázquez, Alexander Velázquez, Emiliano Figueroa, Joaquín Trasante, Maikol Ferreira, Cristhian Tizón, Sebastián Fernández y Axel Montaña. DT: Leonel Rocco.

Goles: Axel Montaña (23′), Sebastián Fernández (30′) e Ivo Constantino (90+6′, de penal).

Expulsados: Lucas Pastorín y Exequiel Palles (Wanderers).

Árbitro: Andrés Martínez. Asistentes: Javier Irazoqui y Sebastián Schroeder.