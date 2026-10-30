Cuatro campeones del interior, 800 personas y una noche que confirmó el crecimiento del boxeo en Durazno

Durazno celebró cuatro nuevos campeones del interior de boxeo en una velada que reunió a unas 800 personas en el polideportivo Ernesto de León. Diego Gómez, Enzo Gómez, Jonathan Lemus y Jonathan Tomeo conquistaron sus respectivos títulos ante el público local, en una jornada que dejó un balance positivo para la escuela de boxeo que dirige Edgard Maciel y abrió el camino hacia nuevas competencias en noviembre.

La actividad se desarrolló el pasado sábado, desde las 17 hasta cerca de las 23 horas, con una programación que incluyó combates de boxeo y kickboxing, además de exhibiciones de otras disciplinas de combate.

Para los cuatro representantes duraznenses fue una noche especial: disputaron sus primeras peleas oficiales como locales, con un título en juego y el acompañamiento de familiares, amigos y compañeros de entrenamiento.

Cuatro títulos detrás de años de preparación

El entrenador Edgard Maciel destacó tanto la respuesta del público como los resultados deportivos alcanzados por sus alumnos.

“Estuvo acompañado desde el principio hasta el final. Fuera de todo lo que era el espectáculo, se lograron los objetivos en la parte de boxeo, con todos los competidores que representaban al departamento”, señaló a El Acontecer.

Maciel reconoció que competir en casa representaba un desafío diferente, incluso con la confianza que tenía en la preparación de los cuatro boxeadores.

“La confianza en los boxeadores estaba por el trabajo realizado, pero siempre surge ese nerviosismo de ver cómo va a salir todo. Estás en tu casa, con tu público, y queríamos estar al mejor nivel para lograr los objetivos”, explicó.

Para el entrenador, los títulos son consecuencia de un proceso que requiere constancia y paciencia, sin apurar los tiempos de cada deportista.

“Hay un tiempo de maduración que tiene que tener todo deportista. Ellos se tomaron ese tiempo con paciencia y acá se ven los logros. Es un trabajo de hormiga que llegó a su resultado”, expresó.

“Al ring subimos solos, pero atrás tenemos toda una familia”

Diego Gómez, Enzo Gómez, Jonathan Lemus y Jonathan Tomeo coincidieron en destacar la emoción de competir ante su gente y la satisfacción de haber alcanzado el objetivo que se habían propuesto.

“Llevó tiempo, llevó trabajo, mucho esfuerzo, pero la recompensa está arriba de la mesa. Por suerte pudimos salir los cuatro campeones y representar a Durazno como se merecía”, expresaron durante el diálogo con El Acontecer.

Los boxeadores entrenan cinco días a la semana, generalmente entre las 20 y las 21:30 horas, una rutina que deben combinar con sus obligaciones laborales y de estudio.

Más allá de la exigencia individual, destacaron el valor del grupo y el acompañamiento permanente de quienes integran la escuela.

“Más allá de que al ring subamos solos, atrás tenemos todo un equipo y somos toda una familia”, señalaron.

También recordaron la sensación de escuchar el aliento del público duraznense durante los combates.

“Es una explosión de adrenalina y emociones, que te impulsa a querer dejarlo todo delante de tu gente”, destacaron.

El trabajo que no se ve desde las tribunas

La organización de la velada también representó un esfuerzo importante para el equipo de la escuela de boxeo. Según Maciel, el traslado del ring y el acondicionamiento del escenario demandaron casi tres días de trabajo.

El entrenador aprovechó el balance para reconocer a quienes colaboran con los deportistas y hacen posible que puedan competir.

“Para que ellos estén arriba del ring, hay un montón de cosas que tienen que pasar debajo, que no se ven. Hay mucha gente que es tan ganadora como ellos”, afirmó.

En esa tarea incluyó a los compañeros de entrenamiento, las familias, los amigos y todas las personas que participaron en la preparación de la jornada.

El resultado deportivo también da continuidad al trabajo de formación que se desarrolla en Durazno. En marzo de este año, la ciudad había sido sede de un campamento de boxeo que reunió a más de 100 deportistas, en una instancia orientada al entrenamiento y desarrollo de la disciplina.

El próximo desafío será el 7 de noviembre en Montevideo

Después de la consagración en Durazno, los cuatro boxeadores ya tienen nuevos compromisos en el horizonte.

El 7 de noviembre competirán en el gimnasio Charrúa Box, en Montevideo, en una jornada que presentará diferentes desafíos para los representantes locales.

Diego Gómez buscará conquistar el cinturón del décimo aniversario, mientras que Enzo Gómez disputará una pelea con fallo de los jueces.

Por su parte, Jonathan Tomeo y Jonathan Lemus participarán en exhibiciones frente a rivales de mayor experiencia.

Además, existe la posibilidad de una nueva actividad en Florida durante diciembre, aunque todavía no está confirmada.

Con cuatro títulos del interior obtenidos ante su público, la escuela de boxeo de Durazno cierra una etapa de trabajo y se prepara para nuevos desafíos, con la misma dedicación cotidiana que sus integrantes señalan como la base de los resultados.