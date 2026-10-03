Wanderers prepara su Cross Country 2026 con 8 y 16K y 15 años de carreras

El Club Wanderers presentó oficialmente el Cross Country Bohemia 2026, que se disputará el próximo sábado 7 de noviembre desde las 17 horas, con largada y llegada en el Parque Arambillet.

La competencia tendrá distancias de 8 y 16 kilómetros y buscará combinar diferentes escenarios naturales y caminos de Durazno, con un recorrido que también pretende recuperar el denominado “Camino de los Hornos” como uno de sus posibles atractivos.

La edición de este año tiene además un significado especial para la institución, ya que coincide con los 15 años de organización de carreras por parte de Wanderers.

Durante la presentación, el directivo Luis Rodríguez destacó la continuidad de la propuesta y su dimensión social para el club.

“Este evento viene realizándose desde hace mucho tiempo en el club. Ya llevamos 15 años organizando carreras y para nosotros es muy importante como evento social”, señaló Rodríguez.

Desde hace tres años, la competencia se desarrolla bajo la modalidad de Cross Country.

Dos distancias y un recorrido en contacto con la naturaleza

La propuesta contará con recorridos de 8 y 16 kilómetros, pensados tanto para corredores con experiencia como para quienes comienzan a acercarse a la actividad.

La organización trabaja en un circuito que combine sectores naturales, caminos y zonas técnicas, procurando que resulte atractivo y accesible para diferentes niveles.

El trazado definitivo todavía no está cerrado, debido a las condiciones climáticas y a la necesidad de disponer de una alternativa en caso de lluvias. Entre las posibilidades aparece la inclusión del Camino de los Hornos, un sector que Claudio “Traka” Neira señaló como uno de los atractivos que se busca incorporar.

La carrera mantiene además una propuesta familiar, con la posibilidad de que padres e hijos participen juntos y que familiares y público acompañen durante la jornada.

Desde el equipo técnico, integrado por Valeria de Benedetti y Claudio Neira, se remarcó el objetivo de construir un recorrido que combine naturaleza y sectores técnicos sin perder su carácter inclusivo.

La expectativa es superar los 150 participantes de la edición anterior y ampliar la convocatoria a corredores de Durazno y de otros departamentos.

“Queremos que vengan corredores de Paso del Toro, Flores, Florida, Montevideo y que conozcan Durazno y nuestra naturaleza”, señalaron desde la organización.

Una camiseta que se podrá personalizar

Otra de las novedades presentadas fue la camiseta oficial de la competencia, diseñada por Kasak Indumentaria Deportiva y respaldada por empresas de Durazno.

Los participantes tendrán la posibilidad de personalizar la camiseta con su nombre mediante sublimación el mismo día de la carrera, en el lugar de largada.

“Logramos un producto muy bueno, una casaca muy deportiva y cómoda para los corredores”, destacó Rodríguez, quien también valoró el apoyo de las empresas locales.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones se realizan a través de RedTickets y tienen un costo de $1.000 hasta el 7 de octubre. Luego de esa fecha, el valor tendrá modificaciones.

Por el momento, la inscripción incluye la camiseta oficial de la competencia. También está prevista la posibilidad de inscribirse el mismo día del evento, sujeta a las condiciones organizativas y a los plazos necesarios para la entrega de la indumentaria.

La información sobre inscripciones, premios, sorteos, recorrido y novedades será difundida a través de las redes oficiales del Club Wanderers.

Con esta nueva edición, la institución continúa una actividad que ya lleva 15 años y que busca reunir deporte, naturaleza y participación familiar, al tiempo que pone en valor distintos espacios del entorno de Durazno.