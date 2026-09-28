Nicolás Espinosa ganó los 21K de la Corrida San Pedro, con más de 500 corredores en Durazno

La tercera edición de la Corrida San Pedro contó con la participación de más de 500 corredores, y Nicolás Espinosa se quedó con el triunfo en la distancia de 21K, con un tiempo de 1:09. Emocionante y dura como siempre, la carrera volvió a ser un éxito, con más participantes llegados desde afuera que duraznenses: según datos aportados por la organización, un 54% de los corredores se inscribieron desde otros departamentos.
Los ganadores en 21K y 10K
En 21K, además del triunfo de Espinosa, en damas la ganadora fue Cindy Escudero. En 10K, Leonardo Pereira se impuso con un tiempo de 34:59, y en damas el triunfo correspondió a Eva Fredo, con un crono de 39:19.
La distancia de 5K, con triunfo duraznense
En 5K, Fabián Bertullo dominó la distancia con un tiempo de 18:53, y en damas la primera fue la duraznense Abigail Francia, llegando a los 24:38.
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Clasificación completa
1º Nicolás Espinosa
2º Julio Saroba
3º Horacio Núñez
21K Damas
1ª Cindy Escudero
2ª Lorena Martínez
3ª Agustina Ramos
10K
1º Leonardo Pereira
2º Juan Martínez
3º Ramiro García
10K Damas
1ª Eva Fredo
2ª Victoria De León
3ª Silvana Díaz
5K
1º Fabián Bertullo
2º Leandro Martínez
3º Matías Silveira
5K Damas
1ª Abigail Francia
2ª Josefina Sánchez
3ª Silvana Arrúa