Nicolás Espinosa ganó los 21K de la Corrida San Pedro, con más de 500 corredores en Durazno

La tercera edición de la Corrida San Pedro contó con la participación de más de 500 corredores, y Nicolás Espinosa se quedó con el triunfo en la distancia de 21K, con un tiempo de 1:09. Emocionante y dura como siempre, la carrera volvió a ser un éxito, con más participantes llegados desde afuera que duraznenses: según datos aportados por la organización, un 54% de los corredores se inscribieron desde otros departamentos.

Los ganadores en 21K y 10K

En 21K, además del triunfo de Espinosa, en damas la ganadora fue Cindy Escudero. En 10K, Leonardo Pereira se impuso con un tiempo de 34:59, y en damas el triunfo correspondió a Eva Fredo, con un crono de 39:19.

La distancia de 5K, con triunfo duraznense

En 5K, Fabián Bertullo dominó la distancia con un tiempo de 18:53, y en damas la primera fue la duraznense Abigail Francia, llegando a los 24:38.

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Clasificación completa

21K

1º Nicolás Espinosa

2º Julio Saroba

3º Horacio Núñez



21K Damas

1ª Cindy Escudero

2ª Lorena Martínez

3ª Agustina Ramos



10K

1º Leonardo Pereira

2º Juan Martínez

3º Ramiro García



10K Damas

1ª Eva Fredo

2ª Victoria De León

3ª Silvana Díaz



5K

1º Fabián Bertullo

2º Leandro Martínez

3º Matías Silveira



5K Damas

1ª Abigail Francia

2ª Josefina Sánchez

3ª Silvana Arrúa