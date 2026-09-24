La San Pedro reunirá a 700 corredores por las calles de Durazno

La tercera edición de la Corrida San Pedro del Durazno reunirá este fin de semana a unos 700 corredores, con una prueba principal de 21 kilómetros que largará el domingo a las 9:00 desde la zona del camping. La programación comenzará antes, con actividades infantiles, entrega de kits y un operativo especial de tránsito durante el recorrido.

La competencia fue presentada este martes en la Plaza de las Llamadas, con la participación de Pablo Salazar, en representación de Trillo Eventos, y el director de Promoción Social del Gobierno de Durazno, Gonzalo Recuero.

Durante el lanzamiento se destacó el crecimiento alcanzado por la carrera en apenas tres ediciones y su progresiva instalación dentro del calendario atlético nacional.

Recuero transmitió el saludo del intendente Felipe Algorta y valoró el trabajo desarrollado por la organización.

“Hablamos mucho de la palabra ‘traccionar’, y traccionar es apoyar a aquellos que están haciendo esfuerzos individuales para dejar muy bien parado a nuestro deporte”, expresó.

El jerarca recordó que los organizadores se habían propuesto ubicar a la San Pedro entre las principales competencias del país en un plazo de cinco años.

“Pablo y su equipo se pusieron el objetivo de colocar la San Pedro entre las tres grandes carreras del país en un plazo de cinco años, y ya en el tercer año es una realidad”, afirmó.

Por su parte, Salazar hizo énfasis en la dimensión turística y cultural de la carrera, que además de convocar atletas busca involucrar a la comunidad de Durazno.

Un fin de semana que empieza el sábado

La actividad no estará concentrada únicamente en los 21 kilómetros del domingo.

El sábado, a partir de las 11:00 horas, se desarrollará en el Parque de la Hispanidad una carrera infantil gratuita. La participación requiere inscripción previa y todos los niños que completen la actividad recibirán una medalla.

Ese mismo día, entre las 12:00 y las 18:00, se realizará en Eatful la entrega de kits para los corredores adultos.

Para quienes llegan desde Montevideo, habrá además una instancia anticipada de acreditación el viernes, entre las 16:00 y las 21:00 horas, en Punta Carretas Shopping.

Los 21 kilómetros largan a las 9:00

La carrera principal se pondrá en marcha el domingo puntualmente a las 9:00 horas, con largada desde el parador del camping.

El circuito de 21 kilómetros recorrerá distintos barrios y sectores de la ciudad, con participación de corredores de diferentes edades y atletas provenientes de distintos puntos del país.

La organización señaló que la prueba convoca desde competidores experimentados hasta corredores aficionados, consolidando una propuesta que combina actividad deportiva, turismo y participación local.

CRONOGRAMA

Viernes

16:00 a 21:00 – Entrega de kits en Punta Carretas Shopping, Montevideo.

Sábado

11:00 – Carrera infantil en el Parque de la Hispanidad.

12:00 a 18:00 – Entrega de kits en Eatful.

Domingo

09:00 – Largada de los 21 kilómetros desde el parador del camping.

Cortes de tránsito durante el recorrido

La realización de la competencia implicará modificaciones temporales en la circulación.

La organización trabaja junto a la División Tránsito del Gobierno de Durazno en un operativo que incluirá cortes momentáneos en distintas intersecciones a medida que avance la carrera.

A quienes concurran como espectadores se les recomienda ingresar al sector del camping preferentemente por avenida Churchill y estacionar en esa zona.

De esta manera se busca mantener despejada la continuación de calle Pensa, que será utilizada para el sector de llegada y la circulación de los corredores.