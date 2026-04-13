La Corrida Nocturna del Parque de la Hispanidad convocó a más de 100 atletas

El Parque de la Hispanidad fue escenario el sábado a la noche de la segunda edición de la Corrida Nocturna, organizada por la Escuela Departamental de Triatlón de Durazno, que volvió a convocar a más de cien participantes en las distancias de 5k y 10k.

El circuito combinó tramos por asfalto con otros por pasto y algo de barro, sumado al desnivel natural del parque, en una prueba exigente que en el 10k exigió completar dos vueltas al trazado. El evento tuvo como objetivo principal colaborar con el funcionamiento de la Escuela de Triatlón.

La definición en el 10k masculino fue de las que se recuerdan: tres atletas llegaron juntos en los últimos metros, con Juan Moreira imponiéndose finalmente.

Los resultados

5k Damas

Victoria Boiani Jimena Martínez Celestina y Juana

5k Caballeros

Leandro Martínez Agustín Rodríguez Guillermo Corbo

10k Damas

Gabriela Ferreira Lucía Olivera Patricia Urdangarain

10k Caballeros

Juan Moreira Hugo Rosano Claudio Neira