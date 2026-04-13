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lunes 13 de abril de 2026

La Corrida Nocturna del Parque de la Hispanidad convocó a más de 100 atletas

Por Lectura: 1 minuto
La Corrida Nocturna del Parque de la Hispanidad convocó a más de 100 atletas
Largada de los menores, en la previa a la carrera principal.

El Parque de la Hispanidad fue escenario el sábado a la noche de la segunda edición de la Corrida Nocturna, organizada por la Escuela Departamental de Triatlón de Durazno, que volvió a convocar a más de cien participantes en las distancias de 5k y 10k.

El circuito combinó tramos por asfalto con otros por pasto y algo de barro, sumado al desnivel natural del parque, en una prueba exigente que en el 10k exigió completar dos vueltas al trazado. El evento tuvo como objetivo principal colaborar con el funcionamiento de la Escuela de Triatlón.

La definición en el 10k masculino fue de las que se recuerdan: tres atletas llegaron juntos en los últimos metros, con Juan Moreira imponiéndose finalmente.

Los resultados

5k Damas

La Corrida Nocturna del Parque de la Hispanidad convocó a más de 100 atletas
  1. Victoria Boiani
  2. Jimena Martínez
  3. Celestina y Juana

5k Caballeros

La Corrida Nocturna del Parque de la Hispanidad convocó a más de 100 atletas
  1. Leandro Martínez
  2. Agustín Rodríguez
  3. Guillermo Corbo

10k Damas

La Corrida Nocturna del Parque de la Hispanidad convocó a más de 100 atletas
  1. Gabriela Ferreira
  2. Lucía Olivera
  3. Patricia Urdangarain

10k Caballeros

La Corrida Nocturna del Parque de la Hispanidad convocó a más de 100 atletas
  1. Juan Moreira
  2. Hugo Rosano
  3. Claudio Neira
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Periodista de deportes de El Acontecer, medio de Durazno, Uruguay. Sigue de cerca la actividad deportiva del departamento, con especial atención al fútbol local y las selecciones duraznenses en torneos nacionales. Integra el equipo deportivo de uno de los diarios con mayor trayectoria del interior del Uruguay, con más de 15 años de experiencia en la cobertura deportiva.