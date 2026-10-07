UTU Durazno abre la agenda de correcaminatas de octubre con pruebas de 3K y 10K

La Correcaminata de UTU Durazno se realizará este sábado 10 de octubre con una propuesta participativa de 3 kilómetros y una prueba competitiva de 10 kilómetros, en una jornada que tendrá como punto de salida y llegada la sede de la Escuela Técnica de Durazno.

La largada será a la hora 10:00 desde calle Herrera, frente al centro educativo, y la organización dispondrá de puestos de hidratación y medallas para todos los participantes.

Las inscripciones permanecen abiertas y tienen un costo de $400. Los primeros 100 participantes que confirmen el pago recibirán además una camiseta de regalo.

El 18 de octubre, carrera de Fundación Impacto

La agenda continuará el domingo 18 de octubre con las pruebas de 5K y 10K del Liceo Impacto Las Higueras.

La largada será a la hora 9:30 desde la sede del liceo, luego de la entrada en calor.

El costo de inscripción es de $500 e incluye remera. El pago se realiza a través de Redpagos, número 86873, luego de completar el formulario de inscripción.

Por consultas se encuentra disponible el teléfono 098 476 351.

Camedur se suma a la campaña contra el cáncer de mama

El 29 de octubre, Camedur realizará en Durazno una nueva Correcaminata contra el Cáncer de Mama, con circuitos de 3K y 5K.

La actividad será gratuita y partirá desde la Policlínica de Camedur, en calle 19 de Abril, para finalizar en Plaza Independencia.

La organización anunció además la disponibilidad de más de 1.000 camisetas para acompañar una jornada de sensibilización y participación comunitaria.

Correcaminatas solidarias en Trinidad y Sarandí Grande

La agenda regional también tendrá actividad el domingo 25 de octubre.

En Trinidad se realizará una correcaminata solidaria a beneficio de la Fundación Peluffo Giguens, con largada a la hora 10:00 desde el Parque Centenario y una distancia de 5 kilómetros.

La inscripción costará $500 con camiseta y $250 sin camiseta, y todos los participantes recibirán medalla. Las anotaciones comenzarán el 19 de octubre en Fondar 555, Trinidad.

Ese mismo día, en Sarandí Grande, tendrá lugar la segunda edición de “Corremos por Sarandí Grande”, organizada por el Club de Leones de Sarandí Grande, CADISAR y la Comisión de Usuarios y Vecinos del Centro Auxiliar de la localidad.

Los participantes podrán optar por recorridos de 6K y 3K, con largada a la hora 10:00 desde la intersección de avenida Artigas y Juan F. González y llegada frente a Barraca Morales.

La inscripción tendrá un costo de $500 e incluye un kit con camiseta y número de competidor. Se entregarán medallas a quienes completen el recorrido y trofeos en las diferentes categorías.

Por consultas se puede llamar a los teléfonos 099 426 453 y 099 091 040.