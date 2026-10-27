Más de 2.200 inscriptos para la correcaminata de CAMEDUR: horarios y recorridos de 3 y 5 kilómetros

La correcaminata de CAMEDUR contra el cáncer de mama ya supera las 2.200 personas inscriptas y se prepara para reunir a una multitud este jueves 29 de octubre en Durazno. La convocatoria comenzará a las 17:30 en la Policlínica 19 de Abril, mientras que la largada está prevista para las 18:30, con dos recorridos de 3 y 5 kilómetros que finalizarán en plaza Independencia.

Desde la organización destacaron que la respuesta de la comunidad superó las expectativas y recordaron que todavía pueden sumarse quienes deseen participar.

La propuesta busca transmitir un mensaje colectivo de prevención, cuidado y acompañamiento, tanto entre quienes caminen o corran como entre las familias y vecinos que se acerquen a alentar desde las veredas.

La invitación es a concurrir con alguna prenda o accesorio rosa: una remera, una gorra, un pañuelo o una cinta.

Entrega de remeras y horario de largada

Debido al elevado número de inscriptos, CAMEDUR informó que no habrá remeras disponibles para todos los participantes.

La entrega comenzará a las 17:30, exclusivamente para quienes estén registrados, por orden de llegada y hasta agotar las existencias.

Por ese motivo, la institución exhorta a concurrir con algo rosa, independientemente de que se reciba o no una remera oficial.

El cronograma previsto es el siguiente:

17:30: comienzo de la entrega de remeras en la Policlínica CAMEDUR.

comienzo de la entrega de remeras en la Policlínica CAMEDUR. 18:15: entrada en calor.

entrada en calor. 18:30: largada de la correcaminata desde calle 19 de Abril.

La llegada de ambos circuitos estará ubicada en plaza Independencia y habrá puestos de hidratación durante el recorrido.

Recorrido de 5 kilómetros

El circuito más largo tendrá su punto de partida en calle 19 de Abril, frente a la Policlínica CAMEDUR.

Desde allí, los participantes continuarán por Tuboras hasta Varela, seguirán por Varela hasta Ansina y tomarán Ansina hasta Herrera.

El recorrido proseguirá por Herrera hasta Leandro Gómez, por Leandro Gómez hasta Eusebio Píriz y por esta última hasta Artigas.

Luego se avanzará por Artigas hasta Herrera, para bajar por Herrera hasta avenida Frugoni y continuar por Penza y Galarza.

El tramo final será por Wilson Ferreira hasta Rivera, con ingreso a plaza Independencia por la esquina de Rivera y Eusebio Píriz.

Recorrido de 3 kilómetros

Quienes opten por la distancia más corta compartirán el trayecto inicial con los participantes de los 5 kilómetros.

La diferencia estará al bajar por Herrera en dirección a avenida Frugoni: en calle Batlle deberán doblar a la izquierda para dirigirse hacia plaza Independencia, donde finalizará la actividad.

Una jornada para acompañar y promover la prevención

La correcaminata forma parte de las actividades de sensibilización que CAMEDUR organiza en el marco del mes de lucha contra el cáncer de mama.

La institución ha impulsado esta propuesta en ediciones anteriores, promoviendo la participación de personas de distintas edades. En 2025, El Acontecer ya había informado sobre la convocatoria de CAMEDUR para compartir una jornada de actividad física y concientización.

Este año, la respuesta de la población volvió a superar las expectativas.

La organización insiste en que no es necesario correr ni contar con una remera oficial para participar. También podrán sumarse quienes prefieran caminar, acompañar a sus familiares o alentar desde distintos puntos del recorrido.

El objetivo es que las calles de Durazno se llenen de rosa y que la actividad vuelva a poner en primer plano la importancia del cuidado de la salud y la detección temprana del cáncer de mama.