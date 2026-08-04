Durazno y Paso Molino van a las semifinales de la Copa ONFI Femenina Sub 13

El estadio José Pedro Varela de Durazno fue sede de la llave de la Divisional A de la Copa Nacional de ONFI en la categoría Femenina Sub 13. Con masiva concurrencia en ambas jornadas, las selecciones de Durazno y Paso Molino sellaron su clasificación a las semifinales, que se disputarán a fines de septiembre en sede a confirmar.

Sábado: Paso Molino y Regional Sur arrancaron mejor

La actividad del sábado dejó dos resultados ajustados:

Paso Molino 2 – Durazno 0

Regional del Sur 3 – Ciudad del Plata 2

Domingo: Durazno se recuperó y Paso Molino cerró la clasificación

En la mañana del domingo, Durazno reaccionó con una victoria clave:

Durazno 1 – Regional Sur 0 (gol: Faustina Troisi Echeverría )

(gol: ) Paso Molino 3 – Ciudad del Plata 1

Por la tarde se cerraron las posiciones:

Regional Sur 0 – Paso Molino 0

Durazno 2 – Ciudad del Plata 1 (doblete de Faustina Troisi Echeverría)

Posiciones finales

Selección Puntos Paso Molino 7 Durazno 6 Regional Sur 4 Ciudad del Plata 0

El cuerpo técnico de Durazno

La selección duraznense es dirigida por la dupla Analía Barteloni y Pablo Viana, con Nicolás Vidalín como colaborador y Luz Navas como delegada.