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martes 4 de agosto de 2026

Durazno y Paso Molino van a las semifinales de la Copa ONFI Femenina Sub 13

Faustina Troisi Echeverría fue la figura con un doblete en el cierre. Las semifinales se jugarán a fines de septiembre en sede a confirmar.
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Durazno y Paso Molino van a las semifinales de la Copa ONFI Femenina Sub 13
Plantel y cuerpo técnico de Durazno.

El estadio José Pedro Varela de Durazno fue sede de la llave de la Divisional A de la Copa Nacional de ONFI en la categoría Femenina Sub 13. Con masiva concurrencia en ambas jornadas, las selecciones de Durazno y Paso Molino sellaron su clasificación a las semifinales, que se disputarán a fines de septiembre en sede a confirmar.

Sábado: Paso Molino y Regional Sur arrancaron mejor

La actividad del sábado dejó dos resultados ajustados:

  • Paso Molino 2 – Durazno 0
  • Regional del Sur 3 – Ciudad del Plata 2

Domingo: Durazno se recuperó y Paso Molino cerró la clasificación

En la mañana del domingo, Durazno reaccionó con una victoria clave:

  • Durazno 1 – Regional Sur 0 (gol: Faustina Troisi Echeverría)
  • Paso Molino 3 – Ciudad del Plata 1

Por la tarde se cerraron las posiciones:

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  • Regional Sur 0 – Paso Molino 0
  • Durazno 2 – Ciudad del Plata 1 (doblete de Faustina Troisi Echeverría)

Posiciones finales

SelecciónPuntos
Paso Molino7
Durazno6
Regional Sur4
Ciudad del Plata0

El cuerpo técnico de Durazno

La selección duraznense es dirigida por la dupla Analía Barteloni y Pablo Viana, con Nicolás Vidalín como colaborador y Luz Navas como delegada.

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Periodista deportivo de El Acontecer, el diario de Durazno con más de 40 años de historia. Cubre el deporte duraznense en todas sus disciplinas: fútbol local, deporte departamental y la participación de atletas locales en competencias nacionales e internacionales. Con más de 25 años en el periodismo deportivo regional.

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