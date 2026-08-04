Durazno y Paso Molino van a las semifinales de la Copa ONFI Femenina Sub 13

El estadio José Pedro Varela de Durazno fue sede de la llave de la Divisional A de la Copa Nacional de ONFI en la categoría Femenina Sub 13. Con masiva concurrencia en ambas jornadas, las selecciones de Durazno y Paso Molino sellaron su clasificación a las semifinales, que se disputarán a fines de septiembre en sede a confirmar.
Sábado: Paso Molino y Regional Sur arrancaron mejor
La actividad del sábado dejó dos resultados ajustados:
- Paso Molino 2 – Durazno 0
- Regional del Sur 3 – Ciudad del Plata 2
Domingo: Durazno se recuperó y Paso Molino cerró la clasificación
En la mañana del domingo, Durazno reaccionó con una victoria clave:
- Durazno 1 – Regional Sur 0 (gol: Faustina Troisi Echeverría)
- Paso Molino 3 – Ciudad del Plata 1
Por la tarde se cerraron las posiciones:
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- Regional Sur 0 – Paso Molino 0
- Durazno 2 – Ciudad del Plata 1 (doblete de Faustina Troisi Echeverría)
Posiciones finales
|Selección
|Puntos
|Paso Molino
|7
|Durazno
|6
|Regional Sur
|4
|Ciudad del Plata
|0
El cuerpo técnico de Durazno
La selección duraznense es dirigida por la dupla Analía Barteloni y Pablo Viana, con Nicolás Vidalín como colaborador y Luz Navas como delegada.
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