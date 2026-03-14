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domingo 15 de marzo de 2026

Durazno ganó en Nueva Palmira y quedó a un paso de las semifinales

Por Lectura: 2 minutos
Durazno ganó en Nueva Palmira y quedó a un paso de las semifinales

La Roja del Yí se impuso 2-1 en el Parque Irineo Alberto Brito con un doblete de Alexander García. La serie se definirá el domingo 22 en el Estadio Landoni.

La selección de Durazno logró una victoria muy importante como visitante al derrotar 2 a 1 a Nueva Palmira en el Parque Irineo Alberto Brito, resultado que la deja bien posicionada de cara a la revancha de la serie.

El encuentro fue intenso desde el comienzo. En el primer tiempo la Roja reclamó un penal sobre Mendy que no fue sancionado, pero el equipo duraznense mantuvo el control del juego y logró marcar la diferencia en el complemento.

Doblete de Alexander García

El marcador se abrió a los 49 minutos, cuando Alexander García convirtió de penal.

El delantero volvió a aparecer a los 66 minutos, definiendo con calidad tras una asistencia de Monzón, para ampliar la ventaja y encaminar el triunfo de Durazno.

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Sobre el final del partido Facundo Díaz descontó para Nueva Palmira, que además terminó con diez jugadores por la expulsión de Michel Mendoza.

Figuras del partido

La gran figura de la noche fue Alexander García, autor de los dos goles del equipo duraznense.

También se destacó el arquero Rodrigo Santellán, quien respondió con intervenciones decisivas en momentos clave del encuentro para sostener la ventaja.

La revancha será en el Landoni

La serie se definirá el domingo 22 de marzo a las 22:00 horas en el Estadio Silvestre Octavio Landoni, donde Durazno buscará sellar la clasificación a las semifinales ante su público.

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