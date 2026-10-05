Más de 450 personas y 9.000 tapitas marcaron la Copa de Gimnasia Artística en Durazno

Más de 450 personas participaron el sábado 3 de octubre de la Copa de Gimnasia Artística Unificada, que reunió en el Polideportivo Ernesto de León a gimnastas, técnicos y familias de distintos puntos del país.

La competencia fue organizada por Gimnasio Activa, dirigido por la profesora Lucía Andrade, con el apoyo de la comisión de padres y madres y del Gobierno de Durazno.

La jornada contó con la participación de más de 16 delegaciones provenientes de departamentos como Salto, Lavalleja, San José, Artigas, Florida y Montevideo, además de representantes de distintos puntos de Durazno.

Virginia López y Beatriz Grassi, integrantes de la comisión de apoyo de Gimnasio Activa, destacaron la respuesta que tuvo la convocatoria.

“Ha sido impresionante la repercusión que tuvo. Tuvimos más de 450 personas que ingresaron y colaboraron con las gimnastas. Estamos súper contentos”, señalaron.

También valoraron la posibilidad de desarrollar la competencia en las renovadas instalaciones del Polideportivo Ernesto de León y destacaron especialmente el trabajo realizado por las familias para llevar adelante la jornada.

A esto se sumó el aporte de equipamiento realizado por la Federación de Gimnasia.

La Copa significó además el regreso a Durazno de una competencia que había dejado de realizarse durante varios años, retomando la actividad con una importante convocatoria.

Andrea Montrasi, encargada de la conducción del evento, destacó la integración generada durante la jornada, que reunió a gimnastas, técnicos, niños, niñas y familias de diferentes departamentos del Interior y de Montevideo.

Medallas hechas con más de 9.000 tapitas

Uno de los elementos particulares de esta edición estuvo en las medallas entregadas a las participantes, elaboradas a partir de tapitas plásticas recicladas.

Para producirlas se utilizaron más de 9.000 tapitas, aproximadamente 20 por cada medalla, recolectadas con el aporte de alumnos de escuelas de Durazno.

La iniciativa incorporó a la competencia una acción vinculada al cuidado del ambiente y la reutilización de materiales, involucrando además a niños y centros educativos en la recolección.

“Queríamos que el torneo fuera lo más sustentable posible y que las niñas también pudieran aportar un poquito al medio ambiente”, explicaron López y Grassi.

La propuesta permitió que un elemento habitual de una competencia deportiva tuviera además un componente ambiental y de participación comunitaria.

El apoyo para futuras competencias

Lo recaudado durante la actividad será destinado a continuar apoyando los viajes de las gimnastas para participar en competencias nacionales e internacionales y a la adquisición de nuevo equipamiento para el gimnasio.

La Copa de Gimnasia Artística Unificada reunió así en Durazno deporte, integración y participación familiar, con delegaciones de distintos puntos del país y una propuesta que incorporó además el reciclaje como parte de la jornada.