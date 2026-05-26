Durazno firmó con la AUF para instalar minicanchas sintéticas en localidades del interior

En la mañana de hoy, el Gobierno de Durazno firmó un convenio con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en la sede de la institución en Montevideo. El acuerdo se enmarca en el Proyecto FIFA Arena, una iniciativa global de la FIFA orientada a generar infraestructura deportiva de alcance social en distintos países a través de sus federaciones miembro.

En Durazno, el proyecto apunta a instalar minicampos de fútbol con piso sintético estándar FIFA, iluminación, áreas perimetrales y equipamiento complementario en distintas localidades del interior del departamento, con foco en la práctica, la formación y la recreación de niñas, niños y jóvenes.

Un vínculo que ya tiene historia

La firma contó con la presencia del presidente de la AUF, Ignacio Alonso; los integrantes del Ejecutivo de la institución Eduardo Ache, Matías Pérez y Eduardo Mosegui; el intendente Felipe Algorta; el director de Promoción Social, Gonzalo Recuero; y docentes del área de Deportes y Recreación de la Intendencia.

Alonso aprovechó el momento para reconocer el respaldo que Durazno ha dado al fútbol uruguayo, con el estadio Silvestre Octavio Landoni como ejemplo concreto.

«Le queremos agradecer y reconocer todo el apoyo que ha brindado el Gobierno de Durazno al fútbol uruguayo, a partir del magnífico Estadio Silvestre Octavio Landoni, que está remozado y mostrando el mejor nivel histórico, permitiendo recibir espectáculos profesionales de primer nivel», expresó el presidente de la AUF.

Algorta: «Un mimo al alma»

El intendente Felipe Algorta no ocultó la emoción ante el acuerdo. «Estar acá firmando este convenio es un mimo al alma y un orgullo por el vínculo directo con una institución tan querida como la Asociación Uruguaya de Fútbol», señaló.

Pero además de las palabras, vino un anuncio concreto: el Gobierno de Durazno inaugurará próximamente una cancha de fútbol once con piso sintético, pensada como escenario alternativo al estadio Landoni para descomprimir la agenda deportiva local.

«La actividad deportiva no puede parar y este tipo de infraestructura es lo que necesitamos para los más chicos, para los jóvenes y también para los más veteranos. Queremos llegar a todas las localidades con infraestructura deportiva de gran nivel y lo vamos a lograr», afirmó el intendente.

Cómo se reparten las responsabilidades

El convenio define con claridad los roles de cada parte. El Gobierno de Durazno tendrá a su cargo la ejecución de las obras, la preparación de la infraestructura, el mantenimiento de los espacios y la coordinación logística. La AUF, por su parte, mantendrá el vínculo institucional con FIFA dentro del proyecto internacional.

La iniciativa no está orientada al fútbol profesional ni federado, sino a espacios comunitarios abiertos, pensados como herramientas de integración social en el interior del departamento.