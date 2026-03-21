Central firmó con OFI y construirá una tribuna en el Manuel Demetrio Souza

El convenio con OFI permitirá cerrar el perímetro de la cancha y recaudar en casa. Jorge Estevez dirigirá el equipo absoluto en la nueva temporada.

El Club Central de Durazno concretó un anhelo que venía persiguiendo desde hacía varios meses: la firma de un convenio con la Organización de Fútbol del Interior (OFI) que le inyectará recursos para mejorar la infraestructura del estadio Manuel Demetrio Souza. El acuerdo, que tuvo trámite iniciado el año pasado, abre una nueva etapa para la institución conocida como «La Tortera», tanto en lo edilicio como en lo deportivo.

El presidente del club, Juan Volpe, no ocultó la satisfacción que generó la noticia: «Recibimos la resolución con mucha alegría porque era algo que estábamos esperando hace varios meses. Los trámites se iniciaron el año pasado y finalmente la gestión salió favorable».

La tribuna que cambia todo

El proyecto central del convenio es la construcción de una tribuna sobre el sector de la calle Artigas. Pero el impacto real de la obra va más allá de la infraestructura: lo que se busca es cerrar el perímetro de la cancha, algo que hoy le impide a Central recaudar cuando oficia de local.

«Esto nos estaba impidiendo desarrollar mejor la actividad deportiva en los campeonatos. Al no tener recaudación se nos complica mucho jugar en nuestra cancha y poder solventar los gastos fijos, sobre todo el pago de jueces y la seguridad», explicó Volpe con claridad.

Los fondos de OFI se liberarán de forma escalonada, a medida que se vayan cumpliendo las distintas etapas del proyecto, que comenzará a ejecutarse en coordinación con la empresa constructora y el arquitecto a cargo. Las mejoras no se agotarán en la tribuna: la directiva tiene en carpeta el acondicionamiento de los vestuarios y la mejora del piso del campo de juego. Además, en los próximos días contarán con el apoyo de la Intendencia de Durazno para reorientar las luces del estadio, optimizando una red lumínica que no había quedado en las condiciones ideales tras trabajos anteriores.

«Hacemos milagros»

El fútbol del interior uruguayo exige a sus dirigentes un equilibrio permanente entre ambición deportiva y presupuesto acotado. Volpe lo sabe mejor que nadie y lo dice sin rodeos: «Central es un equipo que, a pesar del bajo presupuesto que maneja, siempre trata de presentar un plantel competitivo y pelear arriba. Hacemos milagros».

En ese marco, la apuesta para la conducción del equipo de Primera División (categoría Absoluta) fue por la experiencia y el nombre: Jorge Estevez, un vínculo que va más allá de lo profesional. «Es un amigo desde la época del liceo, y a nivel deportivo ni qué hablar de lo que significa su nombre. Haber cerrado un acuerdo con él nos deja muy contentos; ya se encuentra trabajando desde hace un tiempo», destacó el presidente.

Para las divisiones formativas, el club apostó por Juan Marcelo Lockwood, quien asumió la responsabilidad de la categoría Sub-18 y el resto de las inferiores.

La cantera como pilar

La filosofía del club para esta temporada tiene un eje claro: darle rodaje a los jóvenes que vienen empujando desde la Sub-20. La intención es que el primer equipo se nutra de esos valores, en un círculo virtuoso que Volpe describe con entusiasmo: «Les cambia la cabeza a los chiquilines y los motiva a seguir entrenando y apostando por la institución».

Con obras en marcha, un convenio institucional que abre nuevas posibilidades económicas y un proyecto deportivo que apuesta a la cantera sin resignar competitividad, el Club Central enfrenta la nueva temporada con más herramientas que en años anteriores y con la tranquilidad de estar construyendo, literalmente, sobre terreno propio.

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