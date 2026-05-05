Cardos y Numix: Charlas con Coco Oderigo y Milagros Costabel este jueves en Durazno

El próximo jueves 7 de mayo a las 19:30 horas, el Centro Cultural Teatro Español de Durazno será escenario de una jornada de charlas motivacionales abiertas a toda la comunidad, organizada por el Club Cardos Rugby y la empresa Numix, con el apoyo del Gobierno de Durazno. La entrada es gratuita pero el aforo es limitado, por lo que los interesados deben inscribirse previamente en el formulario: forms.gle/2jMsMMxRRpvoAF1T8

La actividad se enmarca en los 20 años de radicación de Numix en Durazno y reúne a dos figuras destacadas de Argentina y Uruguay.

«El deporte como fuerza transformadora» — Coco Oderigo

El abogado argentino Eduardo «Coco» Oderigo es el impulsor de la Fundación Espartanos, que promueve la integración social a través del rugby en cárceles. Su experiencia tiene resultados concretos: en quienes participaron del programa, la reincidencia bajó del 65% al 5%.

«Se replicó en toda la Argentina, se replicó en Uruguay, el rugby está trabajando en muchas cárceles», explicó Matías Ferrés, presidente del Club Cardos Rugby y gerente general de Numix. En esa línea, el Club Cardos viene trabajando en la cárcel de Durazno junto con la Intendencia, replicando la experiencia que Oderigo desarrolló en Argentina.

«El No, ya lo tenés» — Milagros Costabel

La segunda disertación está a cargo de Milagros Costabel, coloniense no vidente egresada de la Universidad de Harvard. Su charla, «El No, ya lo tenés», apunta a una reflexión sobre las posibilidades y los límites autoimpuestos.

«Acude con su perro guía. Escucharla en su ejemplo de vida, te emociona», describió Ferrés. «Está bueno que la sociedad de Durazno lo pueda compartir».

Una jornada con respaldo institucional y empresarial

Ferrés contó que la idea surgió como parte de los festejos por los 20 años de Numix en Durazno: «Dijimos, ¿por qué no hacemos algo para la sociedad de Durazno? Y ahí fue donde le planteamos al intendente Felipe Algorta ver si podíamos conseguir un lugar para hacer un evento abierto a todo el público». Hasta el momento ya hay 260 personas inscriptas.

Numix: 20 años de crecimiento en Durazno

La empresa de nutrición animal Numix se radicó en el departamento en 2005, con el respaldo del entonces intendente Vidalín, que les cedió un terreno en el Parque Industrial. Los números muestran el crecimiento: comenzaron con una planta de 5 toneladas por hora y hoy operan una de 20 toneladas por hora. La producción anual saltó de 6.000 toneladas iniciales a casi 80.000 toneladas balanceadas.

«Si ponés un compás y marcás 200 kilómetros, prácticamente tocás todos los departamentos. En este negocio el flete importa mucho», explicó Ferrés. La empresa también es muy activa en la exportación de ganado en pie, abasteciendo barcos y cuarentenas en una zona con fuerte concentración de esa actividad.

Numix emplea 60 personas directas, a las que se suman otras 30 de una empresa de camiones del mismo grupo. «Estamos radicados en Durazno hace muchos años, en el Parque Industrial, frente a la Lanera. Estamos muy contentos de estar acá. De hecho yo vivo acá en Durazno, hace 20 años formé mi familia acá y soy un ciudadano más de Durazno», concluyó Ferrés.