Dos ciclistas duraznenses competirán con Uruguay en los Juegos Suramericanos

Julieta Albornoz y Lautaro Conde integrarán la selección nacional juvenil de ciclismo que participará en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, previstos del 12 al 25 de abril en Panamá.

Los ciclistas duraznenses Julieta Albornoz y Lautaro Conde integrarán la selección uruguaya juvenil que competirá en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, a disputarse del 12 al 25 de abril de 2026 en Panamá.

Ambos formarán parte del equipo nacional que participará en las pruebas de ruta y contrarreloj, dentro de uno de los eventos deportivos juveniles más relevantes del continente.

Antes del comienzo de los Juegos, los atletas participarán en un campamento de integración en Paso Severino, instancia de preparación donde compartirán entrenamientos con otros deportistas uruguayos de distintas disciplinas que también representarán al país.

Integrantes de la selección uruguaya de ciclismo

La delegación nacional que viajará a Panamá estará integrada por:

Iván Salvagno Aguirre

Aparicio Carballo Martín

Laurencio Martín Aquino Sosa

Lautaro Conde Sánchez

Bruno Arregin Silva

Sol María Mockford Peculio

Julieta Albornoz Mansilla

El equipo será dirigido por el director deportivo Agustín Magalef.

Crecimiento del ciclismo juvenil en Durazno

La convocatoria de Albornoz y Conde refleja el buen momento que atraviesa el ciclismo juvenil en Durazno, con deportistas que vienen destacándose en competencias nacionales.

Para ambos ciclistas, la participación en Panamá significará la posibilidad de medirse con los mejores talentos juveniles de Sudamérica y representar a Uruguay en un escenario internacional.

Los Juegos Suramericanos de la Juventud reúnen a atletas de todo el continente y constituyen una plataforma clave para la formación y proyección de jóvenes deportistas en distintas disciplinas.

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