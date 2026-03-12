Más de 70 ciclistas animaron la Nocturna en el Parque de la Hispanidad

La competencia reunió a pedalistas de distintos puntos del país y confirmó el buen momento del ciclismo local. Hubo pruebas en varias categorías y una destacada participación de deportistas de Durazno.

El Parque de la Hispanidad fue escenario este martes de una nueva competencia de ciclismo denominada “Nocturna”, que reunió a más de 70 pedalistas provenientes de distintos puntos del país.

La actividad convirtió al tradicional espacio duraznense en un punto de encuentro para la disciplina, en una jornada que combinó competencia, público y un buen nivel deportivo.

La organización estuvo a cargo de la Federación Ciclista de Durazno y la Escuela Departamental de Ciclismo, con el respaldo del Área de Deportes del Gobierno Departamental.

Varias categorías en competencia

La jornada incluyó diferentes pruebas que permitieron la participación de ciclistas de distintas edades y especialidades.

Los resultados fueron los siguientes:

Categoría Vale Todo

Lautaro Conde Maximiliano Díaz Aparicio Caraballo Jorge Pérez Facundo Grasiuso

Categoría Preliminar +45

Darwin Meyer Marcelo Alarcón Jorge Pérez Federico Chaparro Leonardo Bentancor

Categoría MTB

José Nozar Brahian Martínez Rocky Asconeguy

Categoría Damas

Julieta Albornoz Manuela Fernández Luciana Rodríguez

Categoría Juvenil

Benjamín Barceló

Apoyo institucional y comercial

Desde la organización se destacó el respaldo de distintas instituciones y empresas que colaboraron para el desarrollo del evento.

Entre ellas se mencionó el apoyo del Gobierno Departamental, la División de Tránsito y el comercio local La Esquina de las Motos.

Además, la jornada contó con cobertura sanitaria del servicio de ambulancias Bazzi Hermanos, garantizando las condiciones de seguridad para los competidores y el público presente.

La actividad dejó en evidencia el crecimiento del ciclismo en Durazno, una disciplina que continúa sumando participantes y competencias a lo largo del año.

EL CLIMA EN DURAZNO Parcialmente nublado 26°C Parcialmente nublado Ver pronóstico completo Ver más →

Seguí informado con El Acontecer La actualidad de Durazno, todos los días. Seguir en Facebook Compartir esta nota

PUBLICIDAD