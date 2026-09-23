Champagnat venció 2-0 a Sportivo Yí y fue campeón Sub-16

Deportivo Champagnat se consagró campeón del Torneo Integración Femenino Sub-16 al vencer 2-0 a Sportivo Yí en la final disputada anoche en el estadio 14 de Octubre. Uma García abrió el marcador de tiro libre y Erika Gómez sentenció el partido sobre el final, en una definición acompañada por un buen marco de público.

Las bajas temperaturas de la noche del martes no impidieron que numerosos hinchas acompañaran a las jóvenes futbolistas y le dieran un marco especial a la definición.

Desde el comienzo se observó un partido intenso y equilibrado, con dos equipos que llegaron a la instancia decisiva con posibilidades concretas de quedarse con el campeonato.

Champagnat y Sportivo Yí disputaron cada pelota y generaron una primera mitad pareja, en la que ninguno logró quebrar el marcador.

El primer tiempo terminó 0-0 y dejó toda la definición para el complemento.

García rompió el cero de tiro libre

El partido cambió apenas comenzado el segundo tiempo.

A los 4 minutos, Uma García se hizo cargo de un tiro libre y ejecutó de gran manera para marcar el 1-0 de Deportivo Champagnat.

La ventaja le permitió al equipo manejar el encuentro con mayor tranquilidad, mientras Sportivo Yí se vio obligado a adelantar líneas en busca del empate.

Las chicas de Sportivo mantuvieron la intensidad e intentaron llegar al arco rival, mientras Champagnat defendió la diferencia y buscó aprovechar los espacios que comenzaban a aparecer.

Gómez puso el 2-0 definitivo

Cuando la final ingresaba en sus últimos minutos llegó el segundo golpe.

A los 85, Erika Gómez protagonizó una gran acción individual y definió para establecer el 2-0, desatando el festejo de las jugadoras y simpatizantes de Champagnat.

El equipo mantuvo la diferencia hasta el pitazo final y pudo comenzar la celebración por la obtención del Torneo Integración Femenino Sub-16.

Sportivo Yí cerró de esa manera una destacada participación, llegando hasta la definición del certamen y disputando una final pareja durante buena parte de los 90 minutos.

La jornada volvió a colocar al fútbol femenino juvenil en el centro de la actividad, con dos equipos que protagonizaron una definición acompañada por familiares y aficionados en el estadio 14 de Octubre.

El plantel campeón

Deportivo Champagnat: Emily Martínez, Ariana Fernández, Victoria Cabrera, Flor Fernández, Erika Gómez, Uma García, Mía Casera, Juana Fernández, Priscila Ocampo, Thais Rodríguez e Isabela Villamil.

Suplentes: Jazmín Machado, Hiara Domínguez, Eloísa Martínez, Martina Ortega, Mía Recoba, Paz Ferreira, Julieta Cal, Zhayra Ibarra y Julieta Barceló.

Director técnico: Andrés Pintos.