La Carrera Racing Durazno vuelve el 20 de junio con distancias de 5k y 10k

La segunda edición de la Carrera Racing Durazno ya tiene fecha confirmada: se llevará adelante el sábado 20 de junio desde la hora 9:30, con distancias competitivas de 5 y 10 kilómetros y una modalidad recreativa de correcaminata de 3 kilómetros. La cita es en la cancha de Racing, ubicada en Luis Batlle Berres esquina Julián Laguna.

Inscripciones a través de encarrera.uy

Las inscripciones estarán disponibles próximamente a través del sitio encarrera.uy, plataforma habitual para este tipo de eventos deportivos en Uruguay.

Los valores confirmados son los siguientes:

10K : $950 con remera y chip.

: $950 con remera y chip. 5K : $850 con remera y chip.

: $850 con remera y chip. Correcaminata 3K: $600 con remera (sin chip y sin premios) o $300 sin remera.

Medallas finisher y 72 premios por categorías

La organización prevé un esquema amplio de reconocimientos para quienes participen de la prueba. Todos los corredores que completen su distancia recibirán medalla finisher, y se entregarán además trofeos por categorías.

En total se repartirán 72 premios para los podios por categoría, tanto en la rama femenina como en la masculina, y en las dos distancias competitivas. Ese esquema garantiza que el reconocimiento alcance a corredores de distintas edades y niveles, más allá de quienes lleguen primero a la meta.

Una cita que se consolida en el calendario duraznense

Con esta segunda edición, la Carrera Racing Durazno busca afianzar su lugar en el calendario deportivo local, en un contexto donde las pruebas de calle vienen ganando cada vez más adeptos en el departamento. La combinación de distancias —con una opción recreativa incluida— busca atraer tanto a corredores experimentados como a quienes recién se inician en la actividad física o desean participar en familia.