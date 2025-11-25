Cardos campeón: triunfo épico en San José y consagración en la Liga Centro Sur de Hockey

El equipo Cardos de Durazno se coronó campeón anual de la Liga Centro Sur de Hockey, luego de una final cargada de emoción en la ciudad de San José, donde enfrentó a Jaguares y logró un triunfo memorable.

Una final intensa y con emociones cambiantes

La definición se jugó el domingo 23 de noviembre, en el marco del campeonato de la Liga Centro Sur. Cardos, que había terminado primero en la fase anual, se midió con Jaguares en un partido que tuvo alternancias, momentos de tensión y una remontada decisiva.

El encuentro terminó 3 a 3, con anotaciones de Gabriela Magri, Carolina Algorta y Violeta Tarragó. Esta última, una jugadora de 14 años, marcó el gol del empate en los instantes finales, demostrando carácter y proyección.

Definición por shootouts: una arquera determinante

El título se resolvió en penales australianos, donde la arquera de Cardos tuvo una actuación brillante, asegurando la victoria por 7-6 y consolidando una jornada histórica para el club.

El cierre del campeonato

La final se registró oficialmente como:

Cardos 3 – Jaguares 3 (tiempo reglamentario)

(tiempo reglamentario) Cardos 7 – Jaguares 6 (shootouts)

Con este resultado, Cardos se consagró campeón de la Liga Centro Sur 2025, cerrando una campaña sólida, intensa y marcada por el espíritu competitivo del equipo.