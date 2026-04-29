Durazno y Flores lanzan el Campeonato de Invierno Centro Sur de ciclismo

Las federaciones ciclistas de Durazno y Flores unieron fuerzas para presentar el Campeonato de Invierno Centro Sur, un certamen de doce fechas que arranca el 24 de mayo y se extenderá hasta el 9 de agosto, con etapas alternadas entre el Parque de la Hispanidad de Durazno y el Parque Centenario de Trinidad. El objetivo es mantener vivo el ritmo de competencia durante los meses más duros del año, con un formato que mezcla experiencia, juventud y una exigencia física progresiva.

El formato «Vale Todo»: todas las categorías juntas en la misma largada

La gran particularidad del campeonato es su categoría principal «Vale Todo», que reúne en la misma largada a ciclistas de las divisionales Elite, Sub-23, Junior, Máster y Cadetes, todos con la obligación de presentar su licencia vigente de la Federación Ciclista Uruguaya.

Esta mezcla garantiza un espectáculo táctico de primer nivel: la explosividad de los más jóvenes —Cadetes y Junior— frente a la experiencia, resistencia y lectura de carrera de los ciclistas Máster y Elite.

La agenda de cada domingo se estructurará de la siguiente manera:

10:00 horas : Prueba Preliminar para otras divisionales.

: Prueba Preliminar para otras divisionales. 11:00 horas: Largada «Vale Todo».

Progresión física: de 75 a 90 minutos

La organización diseñó un torneo inteligente desde el punto de vista del rendimiento deportivo, teniendo en cuenta que muchos ciclistas llegan al invierno tras un período de descanso posterior a la temporada alta.

Etapas de mayo y junio : 75 minutos de carrera, priorizando la velocidad y la adaptación al clima.

: 75 minutos de carrera, priorizando la velocidad y la adaptación al clima. Etapas de julio y agosto: 90 minutos, buscando construir un fondo físico más sólido de cara al cierre del campeonato.

Sistema de puntuación y premios

Para consagrarse campeón no bastará con ganar una fecha: la regularidad será el factor determinante. El sistema de puntuación recompensará a los primeros cinco en cruzar la meta en cada jornada, con la escala 5-4-3-2-1.

Los premios e incentivos del campeonato son:

Inscripción : $400 por etapa. Los corredores del CODECAM (Consejo de Categorías Menores) no abonarán inscripción.

: $400 por etapa. Los corredores del no abonarán inscripción. Premio por etapa : el 50% de lo recaudado en inscripciones del día se repartirá entre los ganadores de esa jornada.

: el en inscripciones del día se repartirá entre los ganadores de esa jornada. Premio final: quien acumule más puntos tras las 12 fechas se coronará campeón y recibirá $20.000.

El factor climático: cada fecha cuenta

El invierno uruguayo tiene su propio papel en este tipo de competencias. La organización fue tajante: si llueve, la etapa se suspende por razones de seguridad y no se repone en el calendario. Esa regla añade una presión extra al certamen: cada domingo corrido se vuelve vital para sumar puntos, y una suspensión puede dejar sin chances de remontada a quienes vengan rezagados en la tabla.

Calendario oficial

Las doce fechas se alternan entre Durazno y Trinidad, con la coronación final en territorio poronguero:

24 de mayo : Durazno

: Durazno 31 de mayo : Trinidad

: Trinidad 7 de junio : Durazno

: Durazno 14 de junio : Trinidad

: Trinidad 21 de junio : Durazno

: Durazno 28 de junio : Trinidad

: Trinidad 5 de julio : Durazno

: Durazno 12 de julio : Trinidad

: Trinidad 19 de julio : Durazno

: Durazno 26 de julio : Durazno

: Durazno 2 de agosto : Trinidad

: Trinidad 9 de agosto: Trinidad — Gran Final y Coronación