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sábado 14 de marzo de 2026

Durazno recibirá campamento regional de boxeo con atletas de varios departamentos

Por Lectura: 2 minutos
Durazno recibirá campamento regional de boxeo con atletas de varios departamentos

La actividad se realizará el sábado 21 en el gimnasio Terry Johnson y reunirá a deportistas de la región centro-sur. Participarán entrenadores de la selección uruguaya y habrá exhibiciones abiertas al público.

El gimnasio Terry Johnson de Durazno será sede de un campamento regional de boxeo que reunirá a deportistas de distintos departamentos del país.

La actividad se realizará el sábado 21 de marzo entre las 9:00 y las 18:00 horas, con la participación de atletas provenientes de Montevideo, Florida, Sarandí Grande, Paso de los Toros, Flores y Durazno.

Presencia de referentes del boxeo nacional

El encuentro contará con la presencia de Rodrigo Barriuso, entrenador de la Selección Uruguaya de Boxeo, y de Ana Ortíz, coordinadora nacional de programas especiales, quienes acompañarán las actividades de formación.

Durante la jornada se desarrollarán instancias de entrenamiento, intercambio técnico y evaluación de los deportistas, con el objetivo de fortalecer el trabajo del boxeo en el interior del país.

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Hacia una preselección del interior

El entrenador Edgar Maciel explicó que el campamento busca reunir a boxeadores de la región para avanzar en un proceso de organización deportiva.

“La idea es nuclear a alumnos del interior para armar un preselectivo con los mejores, definir niveles y criterios de trabajo y unificar el boxeo del interior cuando nos presentamos a competir en la capital”, señaló.

Exhibiciones abiertas al público

Como cierre de la jornada, desde las 17:00 horas se realizarán exhibiciones abiertas al público, seguidas por la entrega de diplomas a los atletas participantes.

El evento cuenta con el apoyo del Gobierno de Durazno, la Secretaría Nacional del Deporte y la Federación Uruguaya de Boxeo, y es organizado por la Unión de Boxeo Centro Sur junto a las academias que integran la región.

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