Durazno recibirá campamento regional de boxeo con atletas de varios departamentos

La actividad se realizará el sábado 21 en el gimnasio Terry Johnson y reunirá a deportistas de la región centro-sur. Participarán entrenadores de la selección uruguaya y habrá exhibiciones abiertas al público.

El gimnasio Terry Johnson de Durazno será sede de un campamento regional de boxeo que reunirá a deportistas de distintos departamentos del país.

La actividad se realizará el sábado 21 de marzo entre las 9:00 y las 18:00 horas, con la participación de atletas provenientes de Montevideo, Florida, Sarandí Grande, Paso de los Toros, Flores y Durazno.

Presencia de referentes del boxeo nacional

El encuentro contará con la presencia de Rodrigo Barriuso, entrenador de la Selección Uruguaya de Boxeo, y de Ana Ortíz, coordinadora nacional de programas especiales, quienes acompañarán las actividades de formación.

Durante la jornada se desarrollarán instancias de entrenamiento, intercambio técnico y evaluación de los deportistas, con el objetivo de fortalecer el trabajo del boxeo en el interior del país.

Hacia una preselección del interior

El entrenador Edgar Maciel explicó que el campamento busca reunir a boxeadores de la región para avanzar en un proceso de organización deportiva.

“La idea es nuclear a alumnos del interior para armar un preselectivo con los mejores, definir niveles y criterios de trabajo y unificar el boxeo del interior cuando nos presentamos a competir en la capital”, señaló.

Exhibiciones abiertas al público

Como cierre de la jornada, desde las 17:00 horas se realizarán exhibiciones abiertas al público, seguidas por la entrega de diplomas a los atletas participantes.

El evento cuenta con el apoyo del Gobierno de Durazno, la Secretaría Nacional del Deporte y la Federación Uruguaya de Boxeo, y es organizado por la Unión de Boxeo Centro Sur junto a las academias que integran la región.

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