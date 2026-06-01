Artigas es campeón de la Segunda División 2026 y jugará en Primera el año que viene

Artigas es campeón de la Segunda División 2026 y jugará en Primera División la temporada 2027. El domingo, en El Abrojal, igualó 2-2 con La Lanera en una definición que tuvo goles, expulsiones y jugadas polémicas. El trofeo Alcides «Oreja» González también quedó en manos del campeón.

Artigas pegó primero

Lucas Suárez abrió el marcador a los 12′ y Artigas se puso en ventaja temprano. La Lanera respondió rápido: José Bastarreche empató a los 17′. A los 20′ el partido se calentó y ambos equipos quedaron con diez hombres: Martín Delgado y Enrique Acosta vieron la roja en La Lanera y Artigas respectivamente. Antes del descanso, Carlos Rivero dio vuelta el marcador y el local se fue al entretiempo ganando 2-1.

El gol que valía un campeonato

En el segundo tiempo Artigas salió a buscar el empate. A los 32′ el horizontal salvó a La Lanera tras un gran remate de Paredes. El premio llegó a los 42′: Lucas Suárez, de cabeza, puso el 2-2 definitivo.

En los descuentos, el autor del doblete recibió una patada en el suelo de parte del número 4 de La Lanera, que fue expulsado. Franco Rodríguez se fue con la roja. Suárez no pudo festejar en la cancha: se derrumbó al finalizar el encuentro y debió retirarse en un traslado particular.

Los equipos

La Lanera: Juan Berón, Julio Correa, Juan Gandolfo, Raúl Almada, Ernesto Gandolfo, Estiven Rojas, Carlos Rivero, Franco Rodríguez, Martín Delgado, Gonzalo Nuñez y José Bastarreche.

Artigas: Lucas Zeintunsian, Alexis Furtado, Alex González, Emanuel Arias, Rodrigo Díaz, Enrique Acosta, Mauricio Guillermelo, Matías López, Gonzalo Echeverría, Lucas Suárez y Matías Paredes.

Goles

12′ Lucas Suárez (Artigas)

Lucas Suárez (Artigas) 17′ José Bastarreche (La Lanera)

José Bastarreche (La Lanera) Primer tiempo — Carlos Rivero (La Lanera)

42′ Lucas Suárez (Artigas)

Expulsados

20′ Martín Delgado (La Lanera) y Enrique Acosta (Artigas)

Martín Delgado (La Lanera) y Enrique Acosta (Artigas) Descuentos — Franco Rodríguez (La Lanera)

Qué sigue

Artigas disputará la Primera División 2027. La Lanera irá al repechaje ante el penúltimo clasificado del torneo de Primera.