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lunes 1 de junio de 2026

Artigas es campeón de la Segunda División 2026 y jugará en Primera el año que viene

El empate 2-2 con La Lanera en El Abrojal le bastó para levantar el título. Lucas Suárez marcó los dos goles y debió retirarse al final del partido.
Por Lectura: 2 minutos
Artigas es campeón de la Segunda División 2026 y jugará en Primera el año que viene
Artigas celebró el ascenso a Primera División.

Artigas es campeón de la Segunda División 2026 y jugará en Primera División la temporada 2027. El domingo, en El Abrojal, igualó 2-2 con La Lanera en una definición que tuvo goles, expulsiones y jugadas polémicas. El trofeo Alcides «Oreja» González también quedó en manos del campeón.

Artigas pegó primero

Lucas Suárez abrió el marcador a los 12′ y Artigas se puso en ventaja temprano. La Lanera respondió rápido: José Bastarreche empató a los 17′. A los 20′ el partido se calentó y ambos equipos quedaron con diez hombres: Martín Delgado y Enrique Acosta vieron la roja en La Lanera y Artigas respectivamente. Antes del descanso, Carlos Rivero dio vuelta el marcador y el local se fue al entretiempo ganando 2-1.

El gol que valía un campeonato

En el segundo tiempo Artigas salió a buscar el empate. A los 32′ el horizontal salvó a La Lanera tras un gran remate de Paredes. El premio llegó a los 42′: Lucas Suárez, de cabeza, puso el 2-2 definitivo.

En los descuentos, el autor del doblete recibió una patada en el suelo de parte del número 4 de La Lanera, que fue expulsado. Franco Rodríguez se fue con la roja. Suárez no pudo festejar en la cancha: se derrumbó al finalizar el encuentro y debió retirarse en un traslado particular.

Los equipos

La Lanera: Juan Berón, Julio Correa, Juan Gandolfo, Raúl Almada, Ernesto Gandolfo, Estiven Rojas, Carlos Rivero, Franco Rodríguez, Martín Delgado, Gonzalo Nuñez y José Bastarreche.

Artigas: Lucas Zeintunsian, Alexis Furtado, Alex González, Emanuel Arias, Rodrigo Díaz, Enrique Acosta, Mauricio Guillermelo, Matías López, Gonzalo Echeverría, Lucas Suárez y Matías Paredes.

Goles

  • 12′ Lucas Suárez (Artigas)
  • 17′ José Bastarreche (La Lanera)
  • Primer tiempo — Carlos Rivero (La Lanera)
  • 42′ Lucas Suárez (Artigas)

Expulsados

  • 20′ Martín Delgado (La Lanera) y Enrique Acosta (Artigas)
  • Descuentos — Franco Rodríguez (La Lanera)

Qué sigue

Artigas disputará la Primera División 2027. La Lanera irá al repechaje ante el penúltimo clasificado del torneo de Primera.

Artigas es campeón de la Segunda División 2026 y jugará en Primera el año que viene
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Periodista de deportes de El Acontecer, medio de Durazno, Uruguay. Sigue de cerca la actividad deportiva del departamento, con especial atención al fútbol local y las selecciones duraznenses en torneos nacionales. Integra el equipo deportivo de uno de los diarios con mayor trayectoria del interior del Uruguay, con más de 15 años de experiencia en la cobertura deportiva.

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