Andrew Moreira viaja a Paraguay con la bandera de Durazno

El joven atleta duraznense Andrew Moreira, integrante de la delegación uruguaya que competirá en los Juegos Deportivos Sudamericanos en Paraguay, fue recibido este viernes 28 de noviembre por el intendente Dr. Felipe Algorta, quien le entregó la bandera de Durazno antes de su viaje.

Estudiante del Liceo N.º 2, Moreira se destacó en las competencias de atletismo de la Secretaría Nacional del Deporte, donde clasificó a nivel local y nacional, lo que determinó su convocatoria a la selección uruguaya. Competirá en 80 y 150 metros, además de salto largo. Integra la Escuela Departamental de Atletismo y también practica fútbol y handball.

Algorta destacó su esfuerzo y proyección: “Tiene 13 años y va a competir con chicos de 15, así que es guapo y rápido. Es un placer entregarle la bandera del departamento”. Agregó que confía en que representará a Durazno con orgullo.

El coordinador de Deportes y Recreación, Prof. Leonardo Martínez, señaló que el joven “es muy querido, multifacético, y realiza un gran trabajo en la Escuela Departamental de Atletismo”, subrayando que lo esencial es que disfrute la experiencia.

Moreira expresó su entusiasmo por la convocatoria. “Tengo mucha felicidad de representar a Uruguay, que es lo que quiero, y voy a darlo todo”, indicó, acompañado por su madre.

El profesor Erico Guerrero valoró su actitud y condiciones, destacando que “es un chico excepcional, muy buena persona por sobre lo deportivo”. También resaltó que sus marcas son destacadas para competir en una categoría superior. En ese sentido, la madre del atleta, Karina Arriola, agradeció el apoyo docente y el trabajo realizado durante su formación.