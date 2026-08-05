Alejandro Porcal asumió la Sub-20 Roja: 25 convocados y debut el 4 de octubre

El director técnico Alejandro Porcal presentó ante el Consejo de la Liga de Fútbol de Durazno la nómina de 25 jugadores convocados para la Selección Sub-20 departamental, que debutará en el campeonato nacional el 4 de octubre. La preparación se desarrollará en el Campus 1 con tres sesiones semanales a partir de las 19:00 horas.

«Una responsabilidad enorme y un lindo desafío»

En diálogo con El Acontecer, Porcal valoró la disposición del plantel desde el primer contacto. «Nos faltó conversar con uno o dos nomás, pero los chicos están con muy buena disposición para encarar esta etapa de entrenamientos», señaló.

El entrenador reconoció la complejidad de coordinar la preparación con el torneo Ciudad de Durazno en categoría absoluta, que la mayoría de los convocados disputa o está a punto de iniciar. «Trataremos de compartir el entrenamiento con sus clubes y no interferir, pero también tenemos que entender que la preparación para este campeonato es muy importante», enfatizó.

Sobre el significado de asumir la conducción del seleccionado juvenil, fue claro: «Creo que ningún entrenador deja de pensar en algún momento en llegar a una selección. Para mí obviamente es un orgullo, una responsabilidad enorme, pero un lindo desafío».

Plan de trabajo

La preparación contempla:

Frecuencia: 3 entrenamientos semanales (martes, miércoles y jueves).

3 entrenamientos semanales (martes, miércoles y jueves). Trabajo en clubes: los futbolistas entrenarán con sus equipos los lunes y viernes.

los futbolistas entrenarán con sus equipos los lunes y viernes. Volumen total: unas 25 sesiones previas al debut.

unas 25 sesiones previas al debut. Sede: Campus 1, desde las 19:00 horas.

Campus 1, desde las 19:00 horas. Inicio del torneo: 4 de octubre.

La planificación estará supeditada al estado del tiempo. Sobre los gimnasios de los CIB como alternativa techada, Porcal aclaró que la disponibilidad es limitada dado que varios albergan personas evacuadas por las inundaciones.

En cuanto a amistosos, el DT descartó casi por completo enfrentar a otras selecciones departamentales. La prioridad será hacer fútbol ante los planteles locales de Primera División.

Los 25 convocados Nacional: Mariano Sagardoy, Facundo Lazo y Nicolás Ocampo. Juvenil: Lucas Agüero, Gastón González, Yeicol Goñi, Esteban Reyes e Iván Rodríguez. Deportivo Champagnat: Ezequiel Domínguez, Joaquín Pereira y Felipe Goytiño. Central: Luciano Cisnero, Ramiro Lucián y Nahuel Romero. Wanderers: Facundo Bolognini, Facundo Moreira y Germán Idiarte. Santa Bernardina: Mateo Boccoli, Bruno Somma, Tomás Pereira y Johnny Méndez. Racing: Nahuel Méndez, Washington Suárez y Fernando Medina.