Sarandí del Yí se vestirá de rosa con una 5K por la prevención del cáncer de mama

Sarandí del Yí tendrá el próximo lunes 12 de octubre una jornada dedicada a la prevención y detección temprana del cáncer de mama. El Club Nacional será escenario de la “5K Rosa”, una propuesta que combinará correcaminata, bicicleteada, información y actividad física, con participación abierta a toda la comunidad.

Niños, jóvenes y adultos podrán sumarse sin necesidad de inscripción previa. La invitación es simplemente a concurrir ese día y participar de una actividad que busca utilizar el deporte como punto de encuentro para generar conciencia sobre el cuidado de la salud.

La jornada comenzará en la sede del Club Nacional de Sarandí del Yí, desde donde partirán la correcaminata y la bicicleteada.

Antes de la salida, representantes de CAMEDUR brindarán una charla sobre prevención y detección temprana del cáncer de mama, con información sobre controles, factores de riesgo y señales que pueden requerir una consulta médica.

Posteriormente se realizará un calentamiento a cargo de “Zumba con Romina”, como preparación para el comienzo de la actividad.

La consigna será además vestir o llevar algún elemento de color rosado. Puede ser una remera, camiseta, gorro, globo o cualquier otro accesorio, utilizando el color característico de las campañas de concientización sobre el cáncer de mama.

La actividad es organizada por el Club Nacional de Sarandí del Yí, CAMEDUR y MTB El Abrojo.

Prevención y detección temprana

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres uruguayas y constituye uno de los principales desafíos sanitarios vinculados a las enfermedades oncológicas.

Si bien es mucho menos frecuente, también puede presentarse en hombres.

La prevención incluye actuar sobre aquellos factores de riesgo que pueden modificarse. Mantener una alimentación equilibrada, controlar el peso corporal, realizar actividad física regularmente, evitar el sedentarismo y moderar el consumo de alcohol forman parte de las principales recomendaciones.

A ello se suman los controles médicos indicados para cada edad y situación personal y la importancia de conocer el propio cuerpo para advertir posibles cambios.

La aparición de nódulos o protuberancias, retracciones de la piel, asimetrías nuevas, endurecimientos, hundimiento del pezón, secreciones, enrojecimiento o cambios en la forma de la mama son algunas de las señales que justifican una consulta profesional. Su presencia no significa necesariamente que exista cáncer, pero requiere valoración médica.

La detección de la enfermedad en etapas tempranas permite acceder oportunamente al tratamiento y mejora las posibilidades de curación.

Con ese mensaje como eje, la 5K Rosa buscará reunir el lunes a vecinos de diferentes edades en Sarandí del Yí, transformando una actividad deportiva y recreativa en una instancia comunitaria de información y concientización.