Yamandú Fumero recorrerá la historia de la sonata en un concierto en el Teatro Español

El reconocido pianista y docente Yamandú Fumero ofrecerá este viernes 9 de octubre, a las 20:30 horas, un concierto en el Centro Cultural Teatro Español de Durazno, con un repertorio dedicado a la sonata y su evolución a través de distintos períodos de la historia de la música.

La presentación forma parte de las actividades del mes aniversario de Durazno y propone un recorrido por obras de cuatro grandes compositores: Domenico Scarlatti, Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn y Ludwig van Beethoven.

Fumero, quien además de su actividad como pianista y director de coro se desempeña desde hace varios años al frente del Conservatorio de Música «Prof. Raúl H. Evangelisti», conversó con El Acontecer sobre las particularidades del concierto y la actividad musical que tendrá lugar durante el fin de semana.

Un reencuentro con los grandes maestros del piano

El músico explicó que esta presentación tendrá características diferentes a las de sus conciertos anteriores, incluido el que brindó el pasado fin de semana en el Museo Histórico Nacional, en Montevideo, con motivo del Día del Patrimonio.

“Desde hace tiempo vengo transitando, por las presentaciones que he realizado, repertorios integrados por obras de compositores contemporáneos, nacionalistas sobre todo, uruguayos y también de otras nacionalidades”, señaló.

En esta oportunidad decidió regresar a una de las formas más representativas del repertorio pianístico.

“He elegido la forma sonata y hacer a la vez como una especie, en lo personal, de reencuentro con grandes maestros de la música para piano y rememorar un poco los conciertos de antes de obras clásicas”, explicó.

La elección del programa responde tanto al interés por el género como a las preferencias personales del intérprete.

“Elegí obras de compositores que me gustan y el hilo conductor será la palabra sonata, una obra para ser ejecutada, tocada como algo personal. Son varios los compositores a lo largo de la historia que han hecho obras de ese género”, indicó.

De Scarlatti a Beethoven

El concierto comenzará con una sonata de Domenico Scarlatti, compositor del período barroco, y continuará con obras de Mozart y Haydn, dos figuras fundamentales del clasicismo.

El cierre estará dedicado a Ludwig van Beethoven, cuya obra representa una transición entre el clasicismo y el romanticismo.

A través de esta selección, Fumero propone mostrar diferentes momentos de la historia de la sonata y las características que fue adquiriendo a lo largo del tiempo.

El piano y su vigencia entre las nuevas generaciones

Durante la entrevista, Fumero también reflexionó sobre la permanencia del piano como uno de los instrumentos más elegidos para la formación musical.

Según explicó, su popularidad ha atravesado distintas etapas, impulsada en parte por concursos nacionales e internacionales que favorecieron la aparición de nuevas generaciones de intérpretes.

“Las preferencias por el piano han pasado por diferentes períodos, es cosa como cíclica. Ha habido muchos concursos en épocas pasadas, tanto a nivel nacional como internacional y eso fue favoreciendo que muchos niños y niñas, y jóvenes, se dedicaran a estudiar el instrumento”, expresó.

Recordó que durante mucho tiempo fue habitual que las familias enviaran a sus hijos a estudiar piano, una práctica extendida en todo el país.

Entre los espacios que han contribuido al desarrollo de nuevos intérpretes mencionó el Concurso Nacional de Piano que se realiza en la Sala Vaz Ferreira de Montevideo.

En el caso de Durazno, destacó la importante convocatoria que mantiene el instrumento.

“Acá en el conservatorio de Durazno, es la de piano la cátedra más numerosa y concurrida”, afirmó.

También señaló que la evolución tecnológica ha permitido ampliar las posibilidades de acceso al aprendizaje.

Los teclados electrónicos actuales, explicó, ofrecen sonidos y mecanismos cada vez más cercanos a los del piano tradicional, con la ventaja de ser más económicos, fáciles de transportar y no requerir afinación.

“Aunque a un pianista siempre le gusta tocar en un piano, suple a aquellos instrumentos costosos”, sostuvo.

El sábado, gala de ganadores del Concurso Santa Cecilia

La actividad musical del fin de semana continuará el sábado 10 de octubre, a las 19:30 horas, con la gala de ganadores de la edición 2025 del Concurso Nacional de Piano Santa Cecilia.

La presentación tendrá lugar en el Espacio Cultural, en el auditorio que lleva el nombre de Raquel Fort, reconocida docente y pianista vinculada a la vida cultural de Durazno.

El encuentro reunirá a jóvenes intérpretes de distintas ciudades del interior del país, quienes obtuvieron reconocimientos en las diversas categorías del concurso organizado por el Conservatorio.

“Actuarán los ganadores de las distintas categorías, chicos de diferentes ciudades que darán un concierto que está previsto en el mismo concurso”, explicó Fumero.

Según señaló, la competencia contempla desde músicos debutantes hasta pianistas de mayor experiencia que ya desarrollan actuaciones en otros escenarios.

En esta oportunidad no estarán presentes todos los premiados, aunque la gala reunirá a representantes de las distintas categorías. El concurso cuenta con aproximadamente una docena de ganadores.

Fumero también tuvo palabras de recuerdo y agradecimiento hacia Raquel Fort por su contribución a la cultura musical de Durazno. La pianista había brindado, a fines del año pasado, un concierto en el salón que actualmente lleva su nombre.

El concurso no tendrá edición en 2026

El responsable del Conservatorio confirmó además que el Concurso Nacional de Piano Santa Cecilia no se realizará este año.

La decisión responde a cambios que se encuentran en marcha dentro de la institución.

“Estamos con cambios estructurales y de organización del conservatorio y se decidió no convocar”, explicó.

La gala del sábado permitirá, de todos modos, compartir con el público las interpretaciones de los jóvenes premiados en la edición anterior.

La actividad comenzará a las 19:30 horas, con entrada libre y gratuita.

Por su parte, el concierto de Yamandú Fumero será este viernes 9, a las 20:30 horas, en el Centro Cultural Teatro Español, como parte de las celebraciones del mes de Durazno.