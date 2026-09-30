Yamandú Fumero brindará concierto de piano al Museo Histórico Nacional por el Día del Patrimonio

El profesor y músico duraznense Yamandú Fumero será una de las figuras invitadas a participar de las actividades del Día del Patrimonio en Montevideo, con un concierto de piano que ofrecerá este sábado 3 de octubre en el Museo Histórico Nacional.

La presentación comenzará a las 16.30 horas, en la Casa Montero del Museo Histórico Nacional, ubicada en 25 de Mayo 428, y tendrá acceso libre para todo público.

La actividad forma parte de la programación prevista para el fin de semana del Patrimonio, que se desarrollará el sábado 3 y domingo 4 de octubre en distintos espacios abiertos al público.

Un duraznense en la programación nacional

La participación de Fumero se suma a la de otros duraznenses convocados para integrar propuestas culturales durante el fin de semana.

En el ámbito académico e histórico, el historiador Oscar Padrón Favre participará en la ciudad de Trinidad, departamento de Flores, como conductor de un conversatorio vinculado a las raíces indígenas.

En el caso de Fumero, su intervención será musical y tendrá como escenario uno de los espacios del Museo Histórico Nacional.

Actividades en la Casa Montero

La Casa Montero permanecerá abierta al público durante sábado y domingo, de 12 a 18 horas, con accesibilidad física en planta baja.

Durante esas jornadas podrán visitarse las salas de exposición del Museo Romántico en planta alta, la sala de Musicología, el patio y la Hemeroteca en planta baja.

Además, entre las 15 y las 16.30 horas, se realizarán visitas breves a la Hemeroteca del Museo Histórico Nacional, con una selección de colecciones históricas de prensa y revistas periódicas vinculadas a la temática indígena.

En ese marco, el concierto de Yamandú Fumero tendrá lugar el sábado 3 de octubre a las 16.30 horas, con entrada libre.