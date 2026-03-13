UNI 3 Durazno abre su agenda 2026 con cursos y talleres para la comunidad

Las actividades se desarrollan de lunes a jueves en el local ubicado junto al Museo Casa de Rivera, con propuestas culturales, recreativas y educativas impulsadas por docentes y voluntarios.

UNI 3 Durazno presentó su agenda de cursos, talleres y actividades para el año 2026, una propuesta que cada temporada convoca a decenas de vecinos interesados en aprender, compartir y mantenerse activos.

Las actividades se desarrollan de lunes a jueves en el local ubicado junto al Museo Histórico Casa de Rivera, en calle Manuel Oribe, frente a Plaza Independencia.

Una de las características distintivas del proyecto es que muchos de los cursos son dictados por docentes jubilados, profesores y maestros, quienes ofrecen su tiempo y conocimientos de forma voluntaria para aportar a la comunidad.

Actividades programadas

A lo largo de la semana se ofrecen propuestas vinculadas a arte, manualidades, idiomas, salud, actividad física y formación cultural.

Día Actividades Lunes Taller Audiovisual, Reiki, Miñardi, Danzas Folclóricas, Estadística Martes Tejido, Porcelana fría, Reciclamos y creamos con diario, Mini tapiz y telar, Crochet y Amigurumi, Bolillo, Hora para Recordar, Bioenergética, Portugués, Charlas a la comunidad, Tejo femenino (17:00) Miércoles Musicoterapia, Dibujo, Metafísica (2º nivel), Pintura al óleo, Música, Italiano, Escritura creativa, Reciclando con Mirta, Teatro, Tejido, Gimnasia (11:00), Gimnasia suave (10:00), Yoga (14:45) Jueves Salud mental, Labrado en vidrio, Repujado en cobre o aluminio, Metafísica (1er nivel), Pintura en tela, Inglés (principiantes y avanzado), Yoga, Flora indígena, Manejo de celular, Yoga en silla, Tejo femenino (17:00) Viernes Gimnasia (11:00)

Otras propuestas

Además de los cursos semanales, Pilates con Agustina se desarrolla en Plaza de Deportes Nº 1, ampliando la oferta de actividades vinculadas al bienestar físico.

La propuesta de UNI 3 continúa consolidándose como un espacio de participación, aprendizaje y encuentro intergeneracional, donde el conocimiento se comparte de manera abierta y solidaria.

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