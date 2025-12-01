Tres sedes nacionales para las clasificatorias del 52º Festival de Folclore de Durazno

Los solistas y dúos interesados en participar en las clasificatorias del Festival Nacional de Folclore ingresan en sus últimos días de inscripción para competir por los cupos de la 52.ª edición del principal evento folclórico del país.

En el caso de Durazno, la etapa clasificatoria se realizará el domingo 7 de diciembre en la ciudad, a diferencia de años anteriores, cuando la selección se llevaba a cabo en el Festival del Rosedal o en el Festival Forestal de Ciudad del Carmen.

El Gobierno de Durazno confirmó además tres sedes zonales con el objetivo de ampliar la convocatoria, descentralizar la participación y optimizar la logística del concurso. La zona 1, integrada por Artigas, Salto, Rivera, Paysandú, Tacuarembó y Río Negro, tendrá como sede al departamento de Tacuarembó, donde el concurso se realizará el domingo 21 de diciembre en una sala teatral.

La zona 2, conformada por Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja, Rocha y Maldonado, tendrá su instancia clasificatoria en Maldonado, el viernes 9 de enero, también en un teatro. Por su parte, la zona 3, que reúne a Soriano, Colonia, Flores, Florida, San José, Montevideo y Canelones, competirá en San José, el sábado 10 de enero, en un escenario a cielo abierto.

Las inscripciones se realizarán mediante un formulario web disponible para todo el territorio nacional, excepto para los participantes de Durazno, que cuentan con selectiva propia. Los menores de edad deberán presentar la autorización del INAU para participar en espectáculos públicos.

El festival, organizado por la Intendencia de Durazno a través de su Comisión de Folclore, mantiene su propósito de promover las expresiones más auténticas de la música nacional, auspiciando a intérpretes y compositores emergentes. Las categorías habilitadas son dos: solistas y dúos. Podrán participar personas no profesionales mayores de 13 años, con autorización correspondiente para menores de 18.

En cuanto a los premios, la categoría solistas otorgará $ 20.000 al primer puesto, $ 15.000 al segundo y $ 10.000 al tercero. En dúos, los premios serán de $ 30.000, $ 20.000 y $ 12.000 respectivamente. Los ganadores tendrán además una actuación en la final del 52.º Festival, el 8 de febrero, y participarán en la 39.ª Fiesta de la Patria Gaucha en marzo de 2026.