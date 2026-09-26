TEMPO presenta mañana en el Teatro Español un programa con Vivaldi y Piazzolla

Este domingo 27, a partir de las 19:00, el Centro Cultural Teatro Español recibirá a TEMPO, una orquesta internacional integrada por instrumentistas de alto nivel de Uruguay, Brasil y Argentina, en un concierto a beneficio de la Asociación Amigos de la Música «Julio Martínez Oyanguren» de Durazno. El programa cruzará Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi con Las cuatro estaciones porteñas de Astor Piazzolla, y contará con la dirección de la maestra Claudia Rieiro y del duraznense Ariel Britos, director de la Orquesta Sinfónica Juvenil del SODRE desde hace unos años.

Una experiencia que ya pasó por Punta del Este

TEMPO es una experiencia musical que recorre diferentes escenarios a partir de una residencia que realizan los músicos en distintos países, y que viene de presentarse en Punta del Este. Se trata de una iniciativa de la Fundación Orquestas, institución uruguaya con más de 30 años de trayectoria en proyectos de formación musical, práctica orquestal, cooperación e intercambio nacional e internacional.

Para hacer posible esta primera edición fue fundamental el apoyo del Programa Iberorquestas Juveniles, articulado en cada país a través de las instituciones que lo representan. En Uruguay, ese acompañamiento cuenta con el respaldo especial de la Orquesta Juvenil Nacional del SODRE; en Brasil, la articulación se realiza a través de FUNARTE (Fundação Nacional de Artes) y el Ministerio de Cultura; y en Argentina, a través de las orquestas e instituciones vinculadas a la Red de Orquestas Juveniles del país. Esta cooperación permite integrar talentos emergentes de los tres países y contribuye a que TEMPO nazca con una clara vocación internacional.

TEMPO es una plataforma de integración latinoamericana que reúne excelencia artística, identidad regional, cooperación cultural y formación musical avanzada. En su primera edición, convoca a músicos profesionales, jóvenes talentos y estudiantes avanzados de Uruguay, Brasil y Argentina para compartir experiencias de creación, formación e intercambio.

Es un proyecto de alto rendimiento artístico que integra además una sólida dimensión formativa, a través de conciertos didácticos, masterclasses y otras instancias, buscando acercar la música a la comunidad de la región y generar oportunidades de intercambio para el público y los estudiantes de música del territorio. Su formato flexible permite conformar orquestas, ensembles, cuartetos, quintetos y otras agrupaciones de cámara, dando lugar a residencias, conciertos, giras y producciones internacionales. Un nuevo espacio y una red latinoamericana que comienza a crecer: así se define TEMPO.

Dos conciertos en uno, dos obras que se relacionan sensorialmente

En su presentación en Durazno, la orquesta desarrollará un programa integrado por Las cuatro estaciones, de Antonio Vivaldi, una de las obras más importantes del período barroco, que será dirigida por Claudia Rieiro. Se trata de un grupo de cuatro conciertos para violín y orquesta, cada uno dedicado a una estación —primavera, verano, otoño e invierno—, compuestos alrededor de 1721 y publicados por el editor Michel-Charles Le Cène en 1725 en Ámsterdam, junto con otros ocho conciertos para violín, como Il cimento dell’armonia e dell’inventione, Op. 8. El solista en esta oportunidad será el violinista italiano Emmanuele Baldini.

En la segunda parte del programa se presentará la obra del compositor argentino Astor Piazzolla, Las cuatro estaciones porteñas, con la dirección del maestro Ariel Britos. Se trata de un conjunto de cuatro composiciones de tango que Piazzolla concibió originalmente como piezas diferentes, editadas incluso en álbumes distintos, aunque llegó a interpretarlas en conjunto en algunas ocasiones. Las piezas se escribieron para un quinteto de violín, piano, guitarra eléctrica, contrabajo y bandoneón. El adjetivo «porteño» —gentilicio de Buenos Aires— fue usado por Piazzolla para dar su impresión de las estaciones del año en esa ciudad. Verano, Otoño, Primavera e Invierno fueron compuestas en 1965, 1969 y 1970, estas dos últimas respectivamente.

Entre 1996 y 1998, el compositor ruso Leonid Desyatnikov realizó un nuevo arreglo de las cuatro piezas, con un vínculo mucho más evidente entre Vivaldi y Piazzolla: convirtió cada pieza en una obra de tres secciones y reordenó ciertos pasajes para violín solista y orquesta de cuerdas, incluyendo en cada una varias citas de la obra original de Vivaldi. Como las estaciones se invierten entre los hemisferios norte y sur, en «Verano Porteño», por ejemplo, incluyó elementos del «Invierno» de Vivaldi.

Las entradas para este concierto están disponibles en la boletería del Teatro Español.





Orquesta Internacional TEMPO



Solista: Emmanuele Baldini (Brasil)



Primeros violines: Ana Cecilia Rieira, Cecilia Tuesta, Magdalena Britos, Tomás Gómez, Ignacio Lockwood (Uruguay)



Segundos violines: Mario Roldós, María Alejandra Guerrero, Leandro Lapasta, Luis Pardiñas (Uruguay); Felipe Gabriel Formighieri (Brasil)



Violas: Sepehr Marjouei, Ana Paula Vargas, Juan Pablo Gómez Zurita (Argentina); Lígia Auxiliadora de Franca Campos (Brasil)



Violonchelos: Magalí Noble, Lola Deambrosio, Christian Leiton (Uruguay); Fernando Gentile (Argentina); Valerio García Navis dos Reis (Brasil)



Contrabajo: Gastón Caballero (Uruguay)



Piano: Diego Trías (Uruguay)



Archilaúd: Gustavo Reyna (Uruguay)



Dirección: Claudia Rieiro / Ariel Britos



Equipo: Renata Valente, Fernando Marcora, Tadeo Blanco