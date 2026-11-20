El domingo 22 de noviembre, Durazno será escenario de una nueva jornada de ResiRap, una propuesta que reúne música, improvisación y expresiones de la cultura urbana, con los jóvenes como protagonistas.

En el Centro Cultural Teatro Español a partir de las 19 horas, la Final Nacional de este género con la consigna “Quiero en la calle los libros”, frase tomada de una canción de Zeballos.

Entre otros, ya confirmados los participantes que se han ido clasificando en certámenes en otros departamentos, como Kofla, Nova, Eter, Sgm y Matu.

Habrá actuaciones en shows especiales de Crema y Cappe y del artista local Ualde presentando su reciente trabajo.

Lo recaudado por concepto de entradas será convertido en libros para ser donados al Merendero del Barrio Hipódromo.

ResiRap se presenta como una iniciativa que promueve el talento local, la creatividad y el encuentro entre quienes encuentran en la palabra y la música una forma de expresión.

La propuesta tiene como uno de sus principales atractivos el freestyle, una disciplina en la que los participantes improvisan rimas y construyen mensajes en el momento, poniendo a prueba su ingenio, capacidad de respuesta y habilidad artística.

El rap es palabra, pero también es memoria, identidad y territorio. En cada improvisación aparecen historias personales, vivencias colectivas y miradas sobre la sociedad.

Quizás allí resida uno de los mayores valores de ResiRap: demostrar que la cultura no pertenece exclusivamente a los escenarios tradicionales ni a los espacios consagrados. También nace en las calles, en las reuniones de jóvenes, en una rima improvisada y en la voluntad de construir algo en común.

Nacido como un espacio de encuentro para quienes encuentran en la música y en la palabra una forma de expresarse, ResiRap representa una manifestación de las nuevas formas de construcción cultural en el interior del Uruguay.

El freestyle, con su particular lenguaje de improvisación, ritmo y creatividad, trasciende la competencia entre participantes. Es también una herramienta de comunicación, una manera de contar experiencias, expresar inquietudes y construir identidad desde la realidad cotidiana de los jóvenes.

En este contexto, ResiRap contribuye a visibilizar una cultura que muchas veces se desarrolla en espacios alternativos y que merece reconocimiento dentro del panorama artístico departamental.