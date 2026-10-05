Prospiti recibió el primer Premio a la Trayectoria de Carnaval por 30 años de arte y solidaridad

Ángel Daniel Mas Pacheco, conocido como “Prospiti”, recibió el primer Premio a la Trayectoria de Carnaval, una distinción impulsada por la Comisión de Carnaval y el Gobierno de Durazno para reconocer a personas que hayan dejado una huella en el carnaval duraznense.

El homenaje se realizó el domingo 4 de octubre en la Plaza de las Primeras Llamadas del Interior del País, ante una numerosa concurrencia y en una jornada marcada por la emoción.

La distinción reconoció especialmente su aporte a la cultura popular y su compromiso con niños y familias de Durazno, una tarea que desarrolló durante décadas a través de la Murga Mixta Infantil Los Parditos, de la que es creador y director.

Visiblemente emocionado, Prospiti agradeció el reconocimiento y compartió recuerdos de su trabajo junto a los niños. Su trayectoria no se limitó a los escenarios: también incluyó la búsqueda de ropa, alimentos, juguetes y útiles escolares, el acompañamiento de situaciones de salud y la movilización de apoyos para familias y vecinos que los necesitaban.

Durante el homenaje también recordó y agradeció el respaldo recibido de familiares, vecinos y colaboradores, a quienes hizo partícipes de la distinción. Uno de los momentos más emotivos fue cuando dedicó un aplauso a su madre, que se encuentra internada.

“Imprescindibles hay pocos y vos sos uno de ellos”

El intendente Felipe Algorta destacó el valor de la tarea desarrollada por Prospiti y su perseverancia para buscar respuestas ante las necesidades de otras personas.

“El pueblo de Durazno le gusta homenajear a sus imprescindibles, porque está lleno de gente importante, pero imprescindibles hay pocos y vos sos uno de ellos”, expresó.

Algorta recordó las cartas que Prospiti le ha enviado para solicitar apoyo para la murga y los niños, y lo alentó a continuar con su trabajo.

“Que sigas dejando esta huella, que sigas trabajando con fuerza, que sigas contagiando”, señaló el intendente.

Por su parte, el coordinador general del Gobierno de Durazno, Jacobo Mejeses Aranaga, explicó que la Comisión de Carnaval resolvió instaurar el premio a partir de 2026.

La distinción tendrá carácter anual y buscará reconocer a personas cuya trayectoria haya realizado un aporte significativo al carnaval de Durazno. En el caso de Prospiti, se destacó especialmente su dedicación a los niños durante todo el año.

Treinta años de Los Parditos

El carnavalero y referente de la cultura local Heber Souza repasó la historia de Los Parditos y destacó el papel que la murga tuvo durante tres décadas en la vida de numerosos niños de Durazno.

Souza recordó la participación de la agrupación en el Carnaval del Interior, su llegada a la Presidencia de la República y el segundo premio obtenido en el Teatro de Verano Ramón Collazo, en Montevideo.

También señaló que los recursos generados por la murga permitieron que sus integrantes contaran con túnicas y útiles escolares para comenzar las clases, en una muestra de que la actividad trascendió lo estrictamente artístico.

El referente recordó además la dedicación de Prospiti para trasladar a los niños a los ensayos, acompañarlos a controles médicos y conseguir medicamentos, camas, colchones y otros elementos para vecinos que los necesitaban.

Como parte del homenaje, Souza leyó un poema de su autoría dedicado a la trayectoria de Prospiti, su espíritu solidario y su aporte a la cultura de Durazno.

Un premio que continuará cada año

El reconocimiento se realizó en el marco del Día del Patrimonio y coincidió con la presentación de las placas renovadas que recuerdan a las comparsas ganadoras de las Primeras Llamadas del Interior del País.

En la placa correspondiente a Candonga Africana, de Las Piedras, Canelones, se incorporó el título obtenido en 2026, el octavo de su historia en Durazno.

El nuevo Premio a la Trayectoria de Carnaval tendrá continuidad anual y buscará poner en valor a quienes, desde distintos lugares, hayan contribuido a construir la historia del carnaval duraznense.