Un pesebre de Blanquillo llevará 400 millones de años de historia a manos del papa León XIV

Un pesebre elaborado artesanalmente en Blanquillo, con arcillas provenientes de formaciones geológicas de más de 400 millones de años, será entregado al papa León XIV como obsequio del intendente de Durazno, Felipe Algorta. La pieza, realizada mediante la tradicional técnica de cerámica marmolada, llevará hasta el pontífice una parte de la historia natural y de la identidad de la localidad declarada Capital Nacional de la Cerámica.

La creación tiene como protagonista a la ceramista Rosana Martínez, referente de una actividad que ha marcado la historia productiva y cultural de Blanquillo durante generaciones.

Pero el valor del pesebre no radica únicamente en su elaboración artesanal. También está en la antigüedad de la tierra utilizada como materia prima.

«O sea que, en sus manos, el Papa va a tener más de 400 millones de años», expresó Martínez al explicar el significado que tiene para ella esta creación.

Una cerámica que guarda la historia de antiguos mares

La cerámica marmolada es una de las técnicas artesanales más características de Blanquillo.

Su particularidad consiste en combinar arcillas naturales de distintas tonalidades para obtener piezas con vetas y dibujos únicos, sin necesidad de incorporar pigmentos artificiales.

Cada objeto adquiere así una apariencia propia, determinada por la disposición y mezcla de las tierras durante su elaboración.

Según explicó Martínez, las arcillas utilizadas provienen de formaciones geológicas vinculadas al período Devónico, de más de 400 millones de años de antigüedad.

En aquella época, extensas áreas de lo que actualmente es el territorio de Durazno se encontraban bajo ambientes marinos.

De ese pasado se conservan testimonios fósiles de organismos como trilobites y braquiópodos, encontrados en distintos puntos de la región.

La riqueza geológica de Blanquillo constituye también una parte importante de su patrimonio cultural. En 2022, El Acontecer informó sobre el proyecto para crear un museo dedicado a la historia de la localidad, impulsado por artesanas y vecinos interesados en preservar fósiles, materiales arqueológicos y otros testimonios de la zona.

De esa misma tierra nace ahora una pieza que tendrá un destino particularmente significativo.

Never Ferreira y una vida dedicada a extraer arcilla

La materia prima utilizada para elaborar el pesebre procede de una cantera local donde trabaja Never Ferreira, quien lleva aproximadamente 60 años vinculado a la extracción de arcilla, 45 de ellos en el actual establecimiento.

Su historia refleja una actividad que durante décadas fue una de las principales fuentes de trabajo y movimiento económico de Blanquillo.

Ferreira recordó los años de intensa explotación, cuando varias canteras abastecían a empresas y fabricantes de diferentes puntos del país.

«Sacábamos, por ejemplo, 300.000 kilos y se embarcaban en el tren. La llevaban a Blanquillo en camión y se embarcaban en el tren», relató.

La producción también alcanzaba mercados del exterior, en una época en la que la calidad de las arcillas de Blanquillo era ampliamente reconocida.

Actualmente, según Ferreira, su cantera es la única que continúa activa en esa zona.

De allí se obtienen diferentes variedades de arcilla, entre ellas la denominada tierra de primera, especialmente apreciada por sus características para la elaboración de cerámica marmolada.

«Las piezas que hacemos son pura y exclusivamente con tierra de aquí», destacó Rosana Martínez.

Un pesebre que nació de un encuentro con Algorta

La idea de regalar una creación de Blanquillo al papa León XIV tiene su origen en un encuentro del intendente Felipe Algorta con las artesanas de la localidad.

Durante una celebración dedicada a la cerámica, Algorta conoció un pesebre marmolado realizado por María José Peña y quedó especialmente impresionado por la pieza.

La artesana decidió obsequiársela. Tiempo después, aquella experiencia dio lugar a la propuesta de elaborar un nuevo pesebre destinado al pontífice.

Martínez recordó con emoción el momento en que recibió la invitación.

«Cuando el intendente Felipe Algorta me llama para proponerme la idea de crear una pieza en marmolado para poder regalarle al Papa, la verdad fue muy emocionante. Me sentí feliz, esa es la palabra», manifestó.

Para la ceramista, la posibilidad de que una pieza elaborada con tierra de Blanquillo llegue a manos de una figura de relevancia mundial constituye un reconocimiento a una tradición construida por generaciones.

Entre 15 y 20 días de trabajo para una pieza única

El proceso de elaboración de un pesebre de estas características requiere aproximadamente entre 15 y 20 días.

Todo comienza con la extracción de la arcilla en la cantera. Luego viene la molienda, la preparación y la combinación de tierras, antes de pasar al modelado y las etapas de terminación.

Es un trabajo que exige conocimiento de los materiales, paciencia y respeto por los tiempos naturales del barro.

«El barro tiene su proceso, hay que esperarlo, no hay que apurarse, porque se agrieta, se parte. Es la tierra misma y como tal tenemos que respetarla», explicó Martínez.

La artesana valoró también el interés de Algorta por dar mayor visibilidad a esta técnica característica de Blanquillo.

«El intendente ha puesto su mirada en las piezas marmoladas, él dice que es un diamante a pulir», señaló.

De la Capital Nacional de la Cerámica a las manos del Papa

Blanquillo fue declarado oficialmente Capital Nacional de la Cerámica en setiembre de 2024, mediante la Ley N.º 20.337.

El reconocimiento puso en valor la tradición de una comunidad que ha encontrado en sus yacimientos de arcilla una fuente de trabajo, identidad y expresión artística.

La distinción se sumó a iniciativas culturales anteriores, entre ellas el Proyecto Cultura y Cerámica de Blanquillo, apoyado por el Ministerio de Educación y Cultura, orientado a preservar la memoria y promover la actividad artesanal.

El obsequio adquiere una dimensión especial en momentos en que Uruguay se prepara para recibir al papa León XIV, cuya visita está anunciada para los días 6, 7 y 8 de noviembre.

Hasta el momento no se informó en qué fecha ni mediante qué instancia se realizará la entrega del pesebre.

Para Martínez, sin embargo, el significado del gesto trasciende el momento en que la pieza llegue a destino.

La posibilidad de que una creación hecha con sus propias manos, utilizando arcilla de su localidad, sea recibida por el pontífice representa un reconocimiento difícil de imaginar cuando comenzó a trabajar con la cerámica.

Desde una cantera de Blanquillo hasta las manos del papa León XIV, el pesebre llevará mucho más que una representación del nacimiento de Jesús: la memoria de antiguos mares, décadas de trabajo artesanal y la identidad de una comunidad que transforma su tierra en arte.