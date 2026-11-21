Una candidata a reina que preguntó si había premio consuelo y terminó ganando, un desfile con 195 caballos, un asador que comenzaba su tarea al amanecer y un trencito que parecía no tener fin. El 18.º Encuentro Británico Oriental de San Jorge dejó mucho más que espectáculos y competencias: también hubo pequeñas historias, personajes y momentos espontáneos que merecen ser contados.

La celebración reunió durante tres jornadas música, baile y tradiciones criollas, en una propuesta que volvió a convocar a vecinos y visitantes de distintos puntos del departamento.

El Acontecer ya compartió la crónica general del encuentro, con sus actividades, desfile y espectáculos. Esta vez, la mirada se detiene en esas perlitas que no siempre ocupan el centro de la programación, pero terminan convirtiéndose en algunos de los recuerdos más simpáticos de la fiesta.

Un trencito que no quería detenerse

Fiesta con trencito incluido en San Jorge

Desde la edición anterior, el Encuentro Británico Oriental cuenta con dos escenarios: el principal, denominado «Elías Romaníz», y otro instalado a pocos metros, dentro de una carpa gigante.

El sistema permite que mientras una banda está actuando, la siguiente prepare su presentación. Así, el público prácticamente no tiene que esperar entre un espectáculo y otro.

Y si algo quedó claro es que los asistentes estaban dispuestos a aprovechar cada minuto.

La música tropical, el folclore bailable y la denominada cumbia gaucha hicieron que muchos se entregaran a una verdadera maratón de baile, levantando tierrita hasta altas horas de la madrugada.

Entre los momentos que parecen haberse convertido en una tradición del encuentro estuvo el infaltable trencito.

Una y otra vez, vecinos y visitantes se sumaron a la fila, recorriendo el espacio al ritmo de la música, en un clima familiar y festivo.

Preguntó si había premio consuelo y terminó siendo reina

Una de las novedades de esta 18.ª edición fue la elección de la reina del Encuentro Británico Oriental.

Las candidatas representaron a las distintas aparcerías participantes y debieron demostrar no solamente simpatía y presencia, sino también conocimientos sobre la historia de San Jorge.

La elección constituyó, además, la primera prueba del campeonato de aparcerías.

Después de desfilar ante el público, las postulantes se reunieron cerca del escenario para esperar el resultado.

Fue entonces cuando una de ellas lanzó una pregunta que provocó sonrisas entre los presentes:

«¿Hay premio consuelo para quien no salga reina?».

Lo curioso es que quien había formulado la pregunta resultó finalmente elegida como la primera soberana del Encuentro Británico Oriental.

La representante de la aparcería Alto Horizonte, que aparentemente no se tenía demasiada confianza, terminó llevándose el principal reconocimiento.

Y si algo demostró durante las tres jornadas fue entusiasmo: participó de las pruebas y disfrutó de los espectáculos musicales, donde también se hizo notar por sus ganas de bailar.

Un desfile con 195 caballos y varias generaciones

El domingo por la mañana, la avenida principal de San Jorge recibió uno de los momentos más tradicionales del encuentro: el desfile de aparcerías.

En esta oportunidad participaron 195 caballos, con sus respectivos jinetes y amazonas, una cifra que destacó especialmente por la magnitud de la convocatoria en una localidad de las dimensiones de San Jorge.

Desde las veredas, vecinos con termo y mate acompañaron el paso de las delegaciones, entre aplausos y los clásicos gritos de «¡Viva la Patria!».

La escena ofreció una verdadera muestra de integración generacional.

Abuelos, padres, jóvenes y niños, incluso algunos de pocos meses de vida acompañados por sus familias, formaron parte de una mañana dedicada a las tradiciones criollas.

El desfile dejó una de las imágenes más representativas de esta edición y una cantidad de participantes que, según lo observado durante el encuentro, no tenía antecedentes en sus 18 años de historia.

El asador que empezaba cuando salía el sol

Ariel Ferraz un fenómento en la parrilla

En una fiesta de tres jornadas, los artistas, el personal de campo del ruedo y quienes cumplen diferentes tareas también necesitan su momento para reponer energías.

Y allí apareció uno de los personajes que se ganó los aplausos: Ariel Ferraz, exfuncionario municipal y actualmente jubilado, quien tuvo bajo su responsabilidad la parrilla del evento.

Su jornada comenzaba apenas asomaba el sol.

A esa hora ya estaba preparando el fogón para una tarea que se extendía hasta bien entrada la madrugada.

Almuerzos y cenas salían de una parrilla que debía responder a los distintos horarios y preferencias de los comensales.

Ferraz también tuvo un detalle particular: además de preparar el asado al gusto de cada uno, tenía disponible una mezcla de sal y condimentos para que quienes quisieran pudieran agregarla a su comida.

Entre brasas, humo y muchas horas de trabajo, el asador fue otro de los protagonistas silenciosos del encuentro.

La gaitera que sueña con llevar instrumentos a la escuela

Por segundo año consecutivo, Patricia Izubejeres participó del Encuentro Británico Oriental, aportando el sonido de la gaita y una presencia vinculada con las raíces británicas de San Jorge.

Pero su participación no se limitó a los escenarios.

Durante los días anteriores a la celebración, visitó la Escuela N.º 34 para enseñar algunas danzas escocesas a los alumnos.

Los niños tuvieron luego la oportunidad de compartir lo aprendido durante la jornada del domingo, sumando una expresión cultural diferente a la programación.

Patricia tiene además un proyecto que mira hacia el futuro: conseguir, mediante gestiones y contactos, la donación de algún instrumento musical que los escolares puedan aprender a tocar.

La intención es que las nuevas generaciones tengan la posibilidad de acercarse a las tradiciones musicales británicas vinculadas con la historia de esta zona de Durazno.

Para avanzar en esa iniciativa cuenta con el apoyo de la arquitecta Cecilia Fajián, con quien espera continuar trabajando.

Dos secretarios que cambiaron la oficina por el pericón

Otro momento especialmente celebrado fue la interpretación del Pericón Nacional, que reunió a diez parejas de vecinos de San Jorge.

Entre quienes se animaron a bailar estuvieron el exsecretario de la Junta Local Jorge Escudero y el actual secretario, Besandro Ferreira.

Para llegar a la presentación hubo varias semanas de preparación.

Los ensayos comenzaron en el gimnasio polideportivo y continuaron posteriormente en el ruedo, bajo la dirección de la maestra Flavia Martínez.

Finalmente, la actuación se trasladó a la carpa gigante, donde el público siguió con atención los movimientos de las parejas y celebró las tradicionales relaciones del pericón.

El conocido grito de «¡Pare la música!» dio lugar a las intervenciones que despertaron aplausos y sonrisas entre los presentes.

La experiencia dejó entusiasmo entre los participantes y también algunas promesas: más de un vecino aseguró que en la próxima edición se animará a sumarse al baile.

Las pequeñas historias que también hacen una fiesta

El Encuentro Británico Oriental de San Jorge volvió a reunir expresiones criollas y británicas, competencias, música y participación comunitaria.

Pero, más allá de la programación oficial, quedaron esas escenas que muchas veces son las primeras en recordarse cuando termina una celebración.

La reina que no esperaba ganar, el trencito que parecía interminable, la dedicación del asador, la gaitera que piensa en los escolares y los vecinos que se animaron al pericón forman parte de esa otra historia del encuentro.

Son las perlitas que le dan personalidad a una fiesta y que, con el paso de los días, siguen despertando recuerdos y sonrisas.